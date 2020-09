Arnum

Da hatten nicht nur Herrchen und Frauchen, sondern auch ihre geliebten Vierbeiner ihren Spaß: Rund 40 Hundebesitzer sind am Sonntag ins Freibad Arnum gekommen, um mit ihren Tieren ein Bad im Wasser zu nehmen. Seit drei Jahren bietet das Freibad am jeweils letzten Tag der Saison seinen Gästen das beliebte Hundeschwimmen an.

Für die Besucher ist das jedes Mal ein großer Spaß. „Das Wasser ist sauber, die Gäste sind nett und die Hunde entspannt“, sagt Carsten Herter, der mit seinem Berner Sennenhund aus Laatzen-Gleidingen nach Arnum gekommen ist. „Schade dass es das nur einmal im Jahr gibt. Sonst hat man ja nur die Möglichkeit, im Teich mit seinem Hund schwimmen zu gehen.“

Carsten Herter aus Gleidingen und sein Vierbeiner Woody haben beim Hundeschwimmen im Freibad Arnum viel Spaß. Quelle: Daniel Junker

Auch Carola Groth aus der Südstadt von Hannover gefällt die Aktion. Sie hat ihre Mischlinge Karlchen und Pepe, die beide vom Tierschutz in Spanien stammen, mit zum Hundeschwimmen gebracht. „Ich finde es toll, dass sich die Hunde hier austoben können“, sagt sie. Groth war bislang bei allen Hundeschwimmtagen in Arnum dabei. „Ich gucke schon immer, wann das wieder angeboten wird, damit ich das nicht verpasse. So etwas könnten ruhig noch mehr Bäder anbieten. Das ist ein großer Spaß für Mensch und Tier.“

Das Hundeschwimmen werde generell gut angenommen. Diesmal sei die Nachfrage aber etwas verhaltener gewesen als in den Vorjahren, sagt Hans-Joachim Pönack, einer der beiden Geschäftsführer der gemeinnützigen Hemminger Bäder GmbH. „Es kann gut sein, dass das an Corona liegt.“

Feste Zeitfenster fürs Hundeschwimmen in Arnum

Ein spontanes Kommen war in diesem Jahr nicht möglich. Aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Abstandsregeln hatte die gGmbH erstmals drei feste Zeitfenster angegeben, für die sich die Tierfreunde im Vorfeld anmelden mussten. Carsten Herter hat aber noch eine andere Vermutung, warum diesmal weniger Gäste gekommen sind. „Das Freibad hat ein bisschen wenig Werbung für das Hundeschwimmen gemacht. Ich habe das auch nur per Zufall gelesen.“ Sonnenschein begleitete das Hundeschwimmen, allerdings lagen die Temperaturen nur bei 20 Grad Celsius.

Das Hundeschwimmen in Arnum verpasst? Weitere in der Region Hannover gibt es am Sonnabend, 19. September, im Freibad in Springe-Bennigsen, Telefon (05045) 6188, und am Sonnabend, 26. September, im Freibad in Barsinghausen-Großgoltern, Telefon (05105) 63014. Die genauen Zeiten, Corona-Regeln und Anmeldeformalitäten können unter den Rufnummern erfragt werden.

Von Daniel Junker