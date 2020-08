Arnum

Trotz Corona-Jahr: Im Freibad Arnum lässt die Gemeinnützige Hemminger Bäder GmbH die Saison auch dieses Mal wieder mit dem beliebten Hundeschwimmen enden. Im dritten Jahr in Folge dürfen sich die Vierbeiner austoben, bevor das Wasser abgelassen wird. Zu zahlen sind 50 Cent pro Pfote und Fuß. Frau- oder Herrchen und Hund zahlen also 3 Euro.

Durften Halter und Tier im vergangenen Jahr in einem Zeitrahmen von sechs Stunden selbst bestimmen, wann sie kommen, ist dieses Mal wegen Corona die Zahl der Plätze begrenzt und eine Anmeldung notwendig. Es gibt drei Zeitfenster mit jeweils bis zu 30 Hunden: von 10 bis 12.30 Uhr, von 13.30 bis 16 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr. Interessenten wählen ein Zeitfenster aus und schicken eine E-Mail mit dem Namen des Hundes und seinen Begleitern mit Vor- und Zunamen sowie Telefonnummer an hundeschwimmen@freibad-arnum.de. Erst wenn das Bad die Teilnahme per E-Mail bestätigt hat, ist der Besuch möglich.

Anzeige

Hundeschwimmen im Freibad : Das muss man beachten

Hinzu kommt: Hunde dürfen nur mit gültigem Impfausweis und Hundemarke hinein. Beim Betreten des Bades ist der Hund an der Leine zu führen. Bis zum Wasserbecken muss der Halter einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Eine Haftpflichtversicherung setzt die GmbH voraus, zudem haftet der Halter für mögliche Schäden und Verunreinigungen.

Weitere HAZ+ Artikel

Drei weitere Hinweise hat die GmbH: „Nicht mit vollem Hundemagen ins Wasser, den Hund nicht unbeaufsichtigt lassen und keine Verausgabung, sondern auf die Verfassung des Hundes achten!“ Dass Hinterlassenschaften des Hundes umgehend zu beseitigen sind, versteht sich von selbst.

Von Andreas Zimmer