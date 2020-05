Hemmingen/Laatzen

Neue Heimat für 20 Igel in der Kleingartenanlage Heisterkamp an der Weetzener Landstraße: Mitglieder des in Laatzen beheimateten Vereins „Aktion Tier – Igelzentrum Niedersachsen“ wildern die Tiere derzeit aus.

Neugierig lugt eine betagte Igeldame aus ihrem Transportkarton und blinzelt in die Hemminger Frühlingssonne. „Das ist ein älteres Igelweibchen, wohl schon sieben Jahre alt“, erläutert Lieneke Behrends. Sie ist Leiterin des im Laatzener Ortsteil Grasdorf aktiven Igelzentrums. In drei Etappen werden die Tiere nun in die Natur der rund 25.000 Quadratmeter großen Gartenanlage mit ihren 55 Parzellen entlassen. „Letzte Woche waren es fünf, am Dienstag acht und nächste Woche noch einmal sieben“, zählt sie auf, während sie gemeinsam mit ihrem Vereinskollegen Bernhard Fuhrig die Transportboxen aus dem Auto auslädt.

Igel werden ausgewildert

Die ausgewilderten Igel gehören dabei entweder zu den aktuell fast 130 Winterschläfern in der Grasdorfer Einrichtung oder wurden nach Verkehrsunfällen beziehungsweise wegen Untergewichts dort aufgepäppelt. Dabei stammen einige aus Paderborn und Hameln und wurden nach Laatzen gebracht. Wieder in die Natur freigelassen werden dabei nur Tiere, die mindestens 550 Gramm auf die Waage bringen.

Lieneke Behrends (links) und ihre Mutter Heike Behrends (Mitte) bringen zwei der Igel in die Gartenparzelle von Dieter Böhm (hinten). Quelle: Torsten Lippelt

Die als vorübergehendes Zuhause genutzten Transportkartons werden mit ihren Igelbewohnern in Absprache mit den Hemminger Kleingärtnern um den Vorsitzenden Wolfgang Hake und seine Stellvertreterin Heike Behrends gleichmäßig an ausgesuchten Stellen in die Gärten gestellt. „Wir sorgen anfangs noch für Wasser in einer Schale und Trockenfutter“, sagt Lieneke Behrends. „Nach und nach erkunden die Igel dann ihre Umgebung und versorgen sich selbst.“ Sind die Tiere schließlich in der Lage, selbstständig Nahrung und Unterschlupf zu finden, kommen sie immer seltener an den Futterplatz und bleiben schließlich ganz weg – so der Plan.

Zusammenarbeit mit Kleingartenverein

Die Kooperation des Igelzentrums mit dem Kleingartenverein Heisterkamp resultiert aus einer Anfrage des Vorstandes aus Hemmingen, ob es nicht möglich sei, ein paar Igel in der Kleingartenanlage freizulassen. Sowohl bei den dazu angefragten Kleingärtnern als auch beim Igelverein stieß dies auf positive Resonanz.

Lieneke Behrends versucht, einen der Igel in der Gartenparzelle von Dieter Böhm aus seinem Transportkarton zu locken. Quelle: Torsten Lippelt

„Diese Kleingartenanlage besteht aus zwei Reihen vielfältig strukturierter Gärten mit den typischen Lauben, Schuppen und Gewächshäusern. Der bunte Mix aus Gehölzen sowie Nutz- und Ziergartenanteilen bietet Igeln gute Lebensbedingungen“, erzählt Lieneke Behrends lobend. Die Tiere finden dort genug Versteckmöglichkeiten für ihren Tagschlaf und geeignete Plätzchen unter Hecken und Sträuchern, um ein Nest für den langen Winterschlaf und die Kinderstube zu bauen.

Igel im Garten

Die Kleingärtner freuen sich ebenso über ihre Gartenhelfer. Als reine Fleischfresser bevorzugen Igel Insekten wie Käfer, Raupen, Ohrwürmer und Spinnen. Diese finden sie gerade in Gärten, in denen nicht nur schöne Blumen wachsen, sondern auch Gemüse, Kräuter und Obst gezogen wird – so wie in der Parzelle von Kleingärtnerobmann Dieter Böhm. Die beiden bei ihm ausgewilderten Igel dürfen sich nun erst einmal in der Nähe seiner hier aufgestellten zahlreichen Bienenkörbe eingewöhnen.

Lieneke Behrends und ihre Mutter Heike Behrends bringen zwei der Igel in die üppig grüne Gartenparzelle von Dieter Böhm. Quelle: Torsten Lippelt

„Bei uns sind alle füreinander da. Da hilft jeder jedem. Wir sind kinder- und tierfreundlich“, sagt Kleingärtnerin Heike Behrends – Mutter von Lieneke Behrends – und findet die Umgebung für die Igel passend. „Kleingartenvereine, die auch Interesse an einer Igelauswilderung haben, können sich gern bei uns melden“, sagt Lieneke Behrends. „Und wenn man mit hilfsbedürftigen Igeln nicht zum Tierarzt geht, auch bei uns.“

Das Igelzentrum in Grasdorf, Am Südtor 11, ist montags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr unter Telefon (0511) 233161 zu erreichen. Die Internetadresse lautet www.aktiontier-igelzentrum.org.

Von Torsten Lippelt