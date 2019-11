Hiddestorf

Breitere Gehwege und Schutzstreifen für Radfahrer: Die Ihmer Straße, die zur Ortsdurchfahrt in Hiddestorf gehört, soll 2021 umfangreich saniert werden. Es geht aber nicht nur um eine neue Fahrbahndecke, sondern auch darum, mehr für die Verkehrssicherheit zu tun.

Die Ihmer Straße führt, wie der Name schon sagt, nach Ihme-Roloven. Die ersten Planungen für die mehr als einen Kilometer lange Strecke von der Kreuzung mit der Hauptstraße bis zum Ortsausgang sind bereits angelaufen.

Ihmer Straße soll saniert werden

Die Region Hannover will mehr als 600.000 Euro investieren. Die Vorentwürfe wird sie in der öffentlichen Sitzung des Hemminger Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am Donnerstag, 14. November, ab 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld vorstellen.

Ob Anlieger Ausbaubeiträge zahlen müssen, ist laut Hemminger Stadtverwaltung noch nicht ganz geklärt – für die Vorhaben der Region auf jeden Fall nicht. „Doch die Stadt muss die Kosten für die geplante Verbreiterung eines Gehweges selbst tragen“, erläutert Dietmar Juschkewitz, Leiter der städtischen Tiefbauabteilung. Nach einer ersten Kostenschätzung belaufe sich die Ausgabe für die beiden Querungshilfen auf etwa 112.000 Euro. Die Region prüfe noch, ob sie einen Teil der Kosten übernimmt. Sollte die Stadt Ausbaubeiträge erheben, werde es zuvor eine Anwohnerversammlung geben.

Das ist im Einzelnen geplant:

Ortsausgang: Dort sollen eine Mittelinsel entstehen und die Fahrbahn verschwenkt werden. Davon erhoffen sich die Planer nicht nur, dass Fahrer ihr Tempo drosseln. Viele sind mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Fußgänger und Radfahrer sollen diesen Bereich auch besser queren können. Die Mittelinsel soll auch den von der Region für 2021 geplanten neuen Radweg entlang der K 226 von Hiddestorf nach Ihme-Roloven anbinden.

Am Ortsausgang in Richtung Ihme-Roloven ist eine Mittelinsel geplant. Quelle: Andreas Zimmer

Ganze Ihmer Straße: An der Westseite der Ortsdurchfahrt vom Ortseingang bis zur Hauptstraße soll ein Schutzstreifen für Radfahrer angelegt werden.

Die Ihmer Straße soll eine neue Fahrbahndecke bekommen. Quelle: Andreas Zimmer

Brücke Arnumer Landwehr:Die Brücke über die Arnumer Landwehr ist in die Jahre gekommen und soll erneuert werden. Dies muss vor der Straßensanierung geschehen und ist daher bereits für das dritte Quartal 2020 vorgesehen.

Die Brücke über die Arnumer Landwehr soll vor der Straßensanierung erneuert werden. Quelle: Andreas Zimmer

Von der Hauptstraße bis zur Bushaltestelle Ihmer Straße: An der Ostseite ist der Gehweg an einigen Stellen höchstens 80 Zentimeter breit. Deshalb soll er von der Hauptstraße bis zur Bushaltestelle Ihmer Straße auf mindestens 1,25 Meter verbreitet werden. Der Haltepunkt befindet sich zwischen den Straßen Auf der Masch und Arnumer Landwehr.

Stellenweise sind die Gehwege an der Ostseite recht schmal (Vordergrund). Im Hintergrund ist der deutlich breitere Gehweg nahe der Bushaltestelle zu sehen. Quelle: Andreas Zimmer

Vom Gänsekamp bis zur Langen Wiese: Für mehr Verkehrssicherheit sollen zwei Querungshilfen sorgen: zwischen der Straße Lange Wiese und Arnumer Landwehr sowie zwischen Gänsekamp und Arnumer Landwehr. „Es handelt sich um hochbordgesicherte Inseln in der Fahrbahn, die es den Fußgängern ermöglichen sollen, die Fahrbahn leichter und sicherer zu queren“, erläutert die Stadtverwaltung in einer Ratsvorlage.

In der Nähe der Bushaltestellen sollen Querungshilfen angelegt werden. Quelle: Andreas Zimmer

Dem Ziel, dass die Huckelpisten auf der gesamten Ortsdurchfahrt verschwinden, wird Hiddestorf mit dieser Sanierung ein Stück näher kommen. Denn im Jahr 2020 oder 2021 soll auch die Landesstraße 389 (Hauptstraße) erneuert werden. Sie führt aus Richtung Linderte nach Ohlendorf. Die Ostertorstraße, das ist die vierte Strecke der Ortsdurchfahrt, wurde bereits 2016 saniert. Sie führt in Richtung Pattensen. Haupt- und Ostertorstraße treffen an der Kreuzung mit der Ihmer Straße zusammen.

Von Andreas Zimmer