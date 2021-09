Hemmingen-Westerfeld

Im Büntebad in Hemmingen-Westerfeld gilt jetzt die 3-G-Regelung. Das bedeutet: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf schwimmen und saunieren. Darauf werden die Badegäste bereits bei ihrer telefonischen Anmeldung hingewiesen, teilt Stadtsprecherin Sabine Hürthe mit. „Bei Einlass wird dann noch einmal kontrolliert.“ Vereine organisieren selbst, dass die Regeln eingehalten werden.

Wochentags besuchen zurzeit täglich etwa 70 Personen das Bad an der Hohen Bünte, an den Wochenenden seien es mehr. Meist bleiben die Gäste etwa zwei Stunden im Bad. Anmeldungen sind unter Telefon (0511) 4103460 sind dienstags bis freitags zwischen 8 und 14 Uhr möglich sowie sonnabends und sonntags von 9 bis 14 Uhr.

Öffnungszeiten und Anmeldungen im Büntebad

Das sind die Öffnungszeiten bis zum Ende der Herbstferien, also bis zum 31. Oktober: montags geschlossen, dienstags bis freitags 6 bis 7.45 Uhr und 13 bis 18 Uhr (dazwischen und danach Schulunterricht, Kurse oder Vereine) sowie sonnabends und sonntags 9 bis 17 Uhr (danach Vereine und Kurse).

Das Multifunktionsbecken ist dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Einlass ist bis eine Stunde vor Ende und Badeschluss ist 15 Minuten vor der Schließung. Die Stadt weist bereits jetzt darauf hin, dass Bad und Sauna am Sonntag, 3. Oktober, also am Tag der Deutschen Einheit, geschlossen sind.

Von Andreas Zimmer