Fußgänger und Radfahrer im sogenannten Tal der Büffel erfreuen sich seit einiger Zeit an einer immer länger und interessanter werdenden Schlange aus Steinen am Wegesrand. Sie besteht aus vielen kleinen und liebevoll verzierten Steinen. „Zurzeit sind es 358“, weiß der eifrig zählende Ben (7) zu berichten. Gemeinsam mit seiner Mutter schaut sich der in der Nähe wohnende Grundschüler an, was andere kleine und große Arnumer als künstlerisches Zeichen in Corona-Zeiten auf ihre hier in die Reihe gefügten Steinchen gemalt haben.

Arnumer formulieren auf den Steinen ihre Wünsche

Da sind Regenbögen als Zeichen der Hoffnung ebenso zu sehen wie eine Muschelcollage als Urlaubserinnerung und der Wunsch, ans Meer zu fahren. Aber auch Wünsche wie „Alles wird gut“ und „Bleibt bitte zuhause“. Sogar ein kleines Coronavirus-Bild hat es in die Straßenkunstschlange geschafft. Bei Ben sind es ein Marienkäfer, ein Herz und eine Blume.

Ein Infoblatt am Beginn des Weges lädt dazu ein, sich mit eigenen Steinen zu beteiligen. „Vielleicht reicht die Schlange eines Tages dann um den ganzen Ort“, stellt sich Ben in Gedanken vor.

Von Torsten Lippelt