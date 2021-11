Hemmingen

Eine Warteschlange vor der neuen Impfstation im Hemminger Rathaus, die mit mehr als 120 Menschen über den Rathausplatz reicht – das soll es nicht mehr geben. „Wir haben umgehend reagiert“, betonte Bürgermeister Jan Dingeldey am Donnerstag. „Zeichnet sich ein großer Andrang ab, geben wir nun Farbkarten aus, die anzeigen, in welcher Stunde sie voraussichtlich geimpft werden können.“

Die Impfstation wurde am ersten Öffnungstag am Mittwoch überrannt. Die Ersten warteten schon um 8.30 Uhr, dabei öffnete die Impfstelle erst um 10 Uhr. Und 45 Minuten vor der geplanten Schließung war laut Stadtverwaltung kein Impfstoff mehr da: Nach 333 Impfungen war der Vorrat um 15.15 Uhr aufgebraucht.

Farbkarten sollen Wartezeit vor Impfstelle verkürzen

„Spontan weitere Impfdosen zu beschaffen, war nicht möglich, denn der Impfstoff muss vorher auftauen“, erläuterte Stadtsprecherin Sabine Hürthe. Die Impfstationen machen den voraussichtlichen Bedarf von Raumgröße und Personal abhängig. Im Bürgersaal können pro Arzt etwa 30 Personen stündlich geimpft werden. „Aufgrund des nicht erwartbaren großen Andrangs wurde das Impfteam kurzfristig um zwei weitere Ärzte verstärkt.“

Das Wartesystem, auf das sich Stadtverwaltung und Johanniter laut Hürthe bereits am Eröffnungstag der Impfstation geeinigt haben, sieht so aus: Ist eine lange Wartezeit absehbar, werden die Wartekarten ausgeteilt. Mit der Karte einer bestimmten Farbe wird dem Interessenten eine Stunde zugewiesen, in der er sich impfen lassen kann. So soll die Wartezeit höchstens eine Stunde dauern, und die Interessenten sollen vorübergehend die Warteschlange verlassen können – um sich dann später wieder in der Schlange mit ihrer Kartenfarbe anstellen zu können.

Terminbuchung für Impfung ist nicht möglich

Eine Buchung von Terminen vorab sei nicht möglich. „Die Farbkarten werden jeweils nur für einen Tag ausgegeben.“ Sei absehbar, dass an diesem Tag kein Impfstoff mehr verfügbar sein wird, werden neue Wartende gebeten, an einem anderen Tag wiederzukommen. Am Donnerstagvormittag wurden keine Wartekarten ausgegeben. Passanten berichten, in der Warteschlange hätten etwa 30 Personen gestanden.

Für die Stadtverwaltung bedeutet die Impfstation einen zusätzlichen Aufwand. Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff erläuterte: „Wir finden die Impfstation wichtig und freuen uns, dass sie da ist. Trotzdem ist es eine organisatorische Herausforderung. Einlassregelungen, das Verschieben von Veranstaltungen, die Vereine und Verbände im Bürgersaal geplant haben und Fragen der Bürgerinnen und Bürger binden Kapazitäten von Mitarbeitenden, die eigentlich ganz anderen Aufgaben haben.“ Steinhoff fügte hinzu: „Insbesondere medizinische Fragen können wir nicht klären. Da ist die Hausärztin oder der Arzt im Vorgespräch der Impfung die richtige Ansprechperson.“

Aktuelle Corona-Fälle in Hemmingen und Öffnungszeiten der Impfstelle

Hinzu kämen häufig wechselnde Regelungen. „Wir müssen wie jeder andere Arbeitgeber auch die Regelungen für unsere Mitarbeitenden umsetzen. Wir sind allerdings darüber hinaus stark gefragt, da wir Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung organisieren – und das mit geringer Vorlaufzeit.“ Steinhoff machte deutlich: „Das geht nur, weil alle Mitarbeitenden von der Telefonzentrale bis zu den Hausmeistern bereit sind, die täglichen Herausforderungen sehr flexibel anzunehmen“.

Am Donnerstag meldete die Region Hannover für Hemmingen 33 aktuelle Fälle (Mittwoch: 34). Die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie stieg auf 782 (Mittwoch: 779). Elf Menschen (Mittwoch: 11) sind seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben.

Die Impfstelle ist bis auf Weiteres montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Zeit von 10 bis 11 Uhr ist exklusiv für Schwerbehinderte und Personen im Alter von über 65 Jahren vorgesehen. Impfstoff ist das Vakzin von Biontech Pfizer.

Von Andreas Zimmer