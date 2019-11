Devese

Wer im Dunkeln einmal selbst leuchtende Eulen sehen wollte, hatte dazu am Donnerstagabend in Devese die beste Gelegenheit. „Beim Basteln der Laternen war das dieses Jahr unser Motiv. Wir suchen uns immer ein neues“, sagte Ulrike Wilhelm, Leiterin der evangelischen Kita Am Roggenkamp. Gemeinsam mit ihrem sechsköpfigen Erzieherinnenteam hatte sie den Laternenumzug für die 50 Kindergartenkinder organisiert. Es war der erste Umzug in diesem Jahr im Stadtgebiet.

Rund 150 Kinder, Eltern und Erzieher nehmen an dem Laternenumzug in Devese teil. Quelle: Torsten Lippelt

Musikzug spielt stimmungsvolle Lieder

Mit den eingeladenen Geschwisterkindern, Eltern und Großeltern waren es insgesamt rund 150 Teilnehmer, die sich vom Loydbrunnenweg aus auf den etwa dreiviertelstündigen Weg durch den Ort zum Kindergarten machten. Dabei wurde der bunte Lichterwurm von fackeltragenden Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Devese begleitet, deren Musikzug auch für die bekannten stimmungsvollen Lieder wie „Ich geh’ mit meiner Laterne“ sorgte.

Am Ende gibt es Würstchen, Brezel und Getränke

Am Ziel erwartete die Laternegänger dann ein stimmungsvoll im Außenbereich ausgeleuchteter Kindergarten. Dort wurden zur Stärkung warme Würstchen, Brezeln und Getränke gereicht. Und auch der Musikzug spielte unter dem Applaus seiner Zuhörer noch einige passende Lieder.

Von Torsten Lippelt