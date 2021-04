Harkenbleck

Anfang März haben Bagger das Feuerwehrgerätehaus und das Piratenschiff auf dem angrenzenden Spielplatz abgerissen. Dabei wurde auch ein alter Bunker verfüllt, der unter dem Schiff lag. Laut Hilde Dettmer stammte er aus dem Zweiten Weltkrieg. „Von den Bunkern gibt es im Dorf noch viele“, erzählt die 86-Jährige, die 1935 in Harkenbleck geboren wurde und dort ihr gesamtes Leben verbracht hat. „Erbaut wurden sie so um 1940, als immer mehr Bomben in der Umgebung abgeworfen wurden“, sagt die ehemalige Postbotin. Als Kind suchte sie oft selbst in einem der Bunker Schutz. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie eiskalt es da drinnen war“, sagt sie.

Der Bunker an der Redener Straße ist frei zugänglich. Quelle: Stephanie Zerm

Nachbarn bauten zusammen Bunker

Alle unterirdischen Schutzräume, von denen oft nur der Eingang und eine Betonplatte aus der Erde ragten, sind laut Dettmer von Privatleuten aus dem Ort gebaut worden. Auch ihr Vater, Heinrich Narten, der im Sommer als Maurer und im Winter als Hausschlachter arbeitete, habe bei der Errichtung geholfen.

Der Maurer Heinrich Narten, der hier auf einem Foto in Feuerwehruniform im Jahr 1951 zu sehen ist, half beim Bau vieler Bunker in Harkenbleck. Quelle: privat

Denn der Zusammenhalt im Dorf sei groß gewesen. „Es haben sich immer mehrere Nachbarn zusammengetan, um einen Bunker zu bauen“, sagt Dettmer. In diesem haben sie dann bei Luftangriffen gemeinsam Schutz gesucht. „Damals hat es so ungefähr zwölf Bunker im Ort gegeben“, schätzt die 86-Jährige. In jedem davon hätten etwa zwölf Menschen Platz gehabt.

Bomben zerstörten ein Haus im Ort

Dabei hatten die Harkenblecker immer Glück und überstanden in den Bunkern mehrere Luftangriffe. Beim schwersten Angriff 1943 sind laut Dettmer acht Ställe von Bauern mitsamt dem Vieh niedergebrannt. „Aber es waren keine Häuser betroffen“, sagt die 86-Jährige. Während des gesamten Zweiten Weltkriegs sei ihres Wissens nur ein Haus im Dorf zerstört worden: das etwas vom Dorf abgelegene Kischer-Haus am Ende des Ziegeleiwegs. An diesen Tag kann sich Dettmer noch gut erinnern: „Der Luftangriff kam mitten am Tag. Das Ehepaar Kischer hatte sich mit seinem Hund in dem kleinen Erdbunker in der Nähe seines Hauses versteckt.“ Dieser habe den Eheleuten dann auch das Leben gerettet, berichtet die Seniorin. Denn als sie wieder herausgekommen waren, sei ihr Haus dem Erdboden gleich gewesen. Später wurde es von der Familie wieder aufgebaut.

Auch auf dem Hof der Familie Behmann steht noch ein Bunker. Quelle: Stephanie Zerm

Heute stehen laut Dettmer im Ort noch etwa fünf Bunker, die meisten auf Privatgrundstücken. Einer ist jedoch öffentlich zugänglich und steht sogar offen. Er befindet sich an der Redener Straße gleich am Ortseingang von Harkenbleck. Wer will, kann jederzeit einen Blick in das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg werfen, in dem viele Harkenblecker Schutz fanden.

Von Stephanie Zerm