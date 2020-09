Harkenbleck

Apfelmosten hat in Harkenbleck Tradition, und so ist es schön, dass es auch in diesem coronagebeutelten Jahr stattfinden kann – wenn auch mit Einschränkungen. Am Sonntag, 27. September, lädt die Familie Seiler/ Scherer gemeinsam mit dem Team vom Obstbaumlehrpfad der Bürgerstiftung Hemmingen auf den Hof der Freiwilligen Feuerwehr, Hallerskamp 8, ein. Gemostet wird zwischen 10 und 18 Uhr und nur nach Anmeldung.

Regulär hätte es 2020 den fünften Apfeltag gegeben. Wegen der Pandemie ist es stattdessen „ Apfelmosten pur!“ geworden: ohne Begleitprogramm, ohne Verköstigung, ohne lockere Begegnung. Dank „optimierter Abläufe und Zusammenarbeit mit Stadt und Region“ sei aber trotzdem eine Veranstaltung möglich, sagen die Organisatoren.

Ohne Anmeldung kein Mosten

Dafür gilt: Wer mosten möchte, muss sich bis spätestens Sonnabend, 26. September, 12 Uhr, per E-Mail anmelden. Anzugeben sind Name, Anschrift und Mobiltelefonnummer sowie die geplante Apfelmenge und die Wunschbesuchszeit. Das alles muss an die E-Mail-Adresse apfeltag-harkenbleck@web.de geschickt werden.

Die Veranstalter versprechen, so schnell wie möglich zu antworten und ein verbindliches Zeitfenster zu vereinbaren. So können Wartezeiten und unnötige Kontakte vermieden werden. Auf dem Hof dürfen sich maximal zehn Menschen gleichzeitig aufhalten – daher können dieses Mal auch keine Besucher empfangen werden.

Mindestmenge: 30 Kilogramm

Fürs Mosten ist die mobile Saftmacherei der Familie Seeßelberg aus Langenhagen zuständig. Ob aus eigener oder freier Ernte: Die Mindestmenge beträgt 30 Kilogramm. Die Früchte werden dann gewaschen, zu Saft gepresst und bei rund 70 Grad pasteurisiert sowie danach in Beutel von bis zu zehn Litern abgefüllt. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.mobile-saftmacherei.de.

Die Kosten belaufen sich auf einen Euro pro Liter Saft im Beutel, zuzüglich 50 Cent pro Karton, falls gewünscht. Aus den Überschüssen der Aktion will das Team vom Obstbaumlehrpfad neue Bäume für die Apfelalleen bei Harkenbleck anschaffen und pflanzen. Fragen beantwortet Udo Scherer unter der oben genannten E-Mail-Adresse.

