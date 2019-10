Hemmingen

Sämtliche noch mit der alten Quecksilberdampf-Technik betriebenen Straßenlaternen im Stadtgebiet von Hemmingen sind jetzt auf die energiesparende LED-Technik umgerüstet. Das teilt der Leiter der Abteilung Tiefbau, Dietmar Juschkewitz, auf Anfrage mit. „Insgesamt haben wir rund 1250 Laternen umgerüstet. Das sind knapp 60 Prozent aller 2250 Straßenlaternen in Hemmingen“, sagt er. Die verbleibenden 1000 Laternen werden mit der Natriumdampf-Technik betrieben, welche im Vergleich zum Quecksilber bereits energiesparend ist. Mit der Umrüstung von zunächst 1150 Laternen hatte die Stadt bereits 2015 begonnen. Die Kosten betrugen rund eine Million Euro.

100 Laternen in Arnum mit LED-Technik versorgt

Eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2013 hat den Einsatz der Quecksilberdampf-Technik für Straßenlaternen untersagt, weshalb auch keine Ersatzteile mehr dafür hergestellt werden. „Die LED-Leuchten sind wesentlich energiesparender und umweltfreundlicher“, sagt Juschkewitz. Zuletzt wurde in diesem Sommer noch die Beleuchtung von 100 Laternen in den Straßen Bachstraße, Beethovenstraße, Heinrich-Schütz-Straße, Laubeichenfeld, Mozartstraße, Orffstraße und Wagnerweg sowie Teilen der Straße Hohes Feld in Arnum ausgetauscht.

Da diese Laternen noch relativ neu waren, hatten sie bereits eine energiesparende Modifikation, weshalb die Stadt sie jetzt erst umgerüstet hat. „Sie waren nicht Teil des ursprünglichen LED-Projekts aus dem Jahr 2015. Wir haben sie jetzt zusätzlich aber auch noch umgerüstet“, sagt Juschkewitz.

Die Laternen in Arnum wurden in den neunziger Jahren aufgestellt. Die Masten sollen eine Lebensdauer von rund 50 Jahren haben. „Die Stadt hat deshalb nicht wie in den meisten anderen Fällen gleich die komplette Laternen ersetzt, sondern nur die Leuchtenköpfe ausgetauscht“, sagt Juschkewitz. Die Kosten betrugen rund 30.000 Euro. Das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz hat den Umbau mit 7500 Euro gefördert.

Neue Leuchten benötigen rund 100 Watt weniger

Die neuen LED-Leuchten in Arnum verbrauchen nur noch 25 Watt. Die alten Leuchten benötigten für den Betrieb 80 bis 125 Watt. Die Stadt geht davon aus, dass sich die Investition aufgrund der Energieeinsparungen innerhalb von sechs Jahren amortisiert. Über die gesamte Lebensdauer der neuen 100 Leuchten sollen rund 40 Tonnen CO2 eingespart werden.

Juschkewitz rechnet damit, dass die noch verbleibenden 1000 Laternen auf kurz oder lang auch noch modernisiert werden. „LED liegt aufgrund der Energieeinsparungen im Trend“, sagt er. Konkret geplant sei das politisch aber noch nicht. „Es hat auch noch ein wenig Zeit, da für diese Lampen zurzeit auch noch Ersatzteile erhältlich sind“, sagt Juschkewitz.

Von Tobias Lehmann