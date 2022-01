Hemmingen

In der Ballsporthalle in Arnum und in der Mehrzweckhalle in Harkenbleck sollen bald Defibrillatoren hängen, um im Notfall schnell Erste Hilfe leisten zu können. Auch die restlichen Sporthallen im Stadtgebiet sollen damit noch ausgestattet werden.

Letzteres hat die CDU-Fraktion beantragt. Möglicherweise sei eine Co-Finanzierung zum Beispiel mit der Björn-Steiger-Stiftung mit Sitz in Süddeutschland möglich. Diese setzt sich unter anderem für die Verbesserung der Notfallhilfe und die Bekämpfung des plötzlichen Herztods ein. Die Co-Finanzierung solle die Hemminger Stadtverwaltung prüfen, sagte Aaron Oelker (CDU) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr.

Sportverein Harkenbleck möchte Zuschuss für Defibrillatoren

Damit ging das Gremium über den ursprünglichen Antrag des Sportvereins Harkenbleck hinaus, der die vollautomatischen Geräte für die Hallen in Arnum und Harkenbleck forderte. Der Ausschuss befürwortete einen Zuschuss von etwa 1800 Euro. Die andere Hälfte zahlt die Bürgerstiftung Hemmingen. Über den Zuschuss der Stadt muss noch der Rat am 17. Februar abstimmen.

Die Geräte hängen dann in einem Kasten und im Notfall werde das Spezialglas eingeschlagen. Auch die beiden Sporthallen auf dem KGS-Gelände in Hemmingen-Westerfeld sollen jeweils einen Defibrillator bekommen. Im Notfall müsse es schnell gehen, sagte Oelker, da bleibe keine Zeit, erst noch eine andere Halle aufzuschließen.

Hier gibt es schon Defibrillatoren

Defibrillatoren in städtischen Gebäuden gibt es laut Verwaltung in Hemmingen-Westerfeld bereits im Rathaus, im Büntebad und am Strandbad und in der KGS (Sek 1-Gebäude) sowie in Arnum im Freibad, in der Aula der Grundschule und bei der SV-Tennissparte.

Udo Muth, Vorsitzender des Harkenblecker Sportvereins, verweist in seinem Antrag darauf, dass in Deutschland jährlich mehr als 100.000 Menschen am plötzlichen Herztod sterben. „Oft kommt es vor dem Herzversagen zu einem Herzflimmern. In diesem Zustand kann ein schneller Elektroschock durch einen Defibrillator das Herz wieder in den richtigen Rhythmus bringen.“ Die automatisierten Geräte könnten auch von Laien – auch bei Kindern - eingesetzt werden.

Von Andreas Zimmer