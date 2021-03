Hemmingen

Die Stadt wird voraussichtlich 82.000 Euro in den Hochwasserschutz investieren. Das zeichnete sich in der Diskussion im hybrid tagenden Feuerschutzausschuss am Montagabend ab. Die Vertreter der Bündnisgrünen und der DUH sagten, dass sie die Finanzierung bereits offiziell empfehlen könnten.

Doch Aaron Oelker (CDU) und Dirk Fahlbusch (SPD) erklärten für ihre Fraktionen, dass diese den Haushalt zunächst noch einheitlich besprechen wollen und die endgültige Entscheidung erst im Rat am Donnerstag, 25. März, bekannt geben werde. „Der Hochwasserschutz ist eine wichtige Sache, und wir finden auch nicht, dass der Betrag zu hoch angesetzt wurde“, sagte Oelker. Doch es sei sinnvoll, alle Positionen des Haushalts zu betrachten, bevor darüber entschieden werde. So wurde der Antrag im Ausschuss lediglich als behandelt angesehen.

Stadt will mobile Hochwassersperre kaufen

Nach einer Besichtigung neuralgischer Punkte mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Stadtfeuerwehr und des Technischen Hilfswerks Springe im Januar plädiert die Stadt dafür, eine mobile Hochwassersperre anzuschaffen. Die Stadt Laatzen hat eine ähnliche Sperre für rund 70.000 Euro gekauft, woran sich die Stadtverwaltung Hemmingen jetzt orientiert hat. Zusätzlich sollen noch ein Hakenlift und ein Abrollcontainer für rund 12.000 Euro angeschafft werden. Im Container könnten im Einsatzfall Sandsäcke, Sand oder weitere Ausrüstungsgegenstände gelagert werden. Er müsste lediglich mithilfe des Hakens auf einen Anhänger gezogen werden und wäre dann sofort einsatzbereit.

Der geeignete Anhänger soll dieses Jahr ebenfalls gekauft werden, allerdings für den Betriebshof. Dort soll der Anhänger für verschiedene Aufgaben verwendet werden. Dafür hat die Stadt 25.000 Euro eingeplant. Roman Binder (Bündnisgrüne) lobte: „Es ist gut, dass hier Synergieeffekte genutzt werden.“

Konkrete Konzepte zum Hochwasserschutz sollen jetzt entwickelt werden

Der Rat der Stadt hatte sich im Mai vergangenen Jahres dafür ausgesprochen, keinen Deich zu bauen und stattdessen in den Katastrophenschutz zu investieren. Als Grundlage sollen die zuvor erstellten Gutachten dienen, die über voraussichtliche Wasserstände und Fließpfade Auskunft geben. Bürgermeister Claus Schacht hatte bereits in der vergangenen Woche betont, dass die Planung noch ganz am Anfang stehe. Die konkreten Schutzkonzepte für besonders gefährdete Bauten wie die KGS, einige Pumpwerke und einzelne Straßen sollen in den nächsten Wochen ausgearbeitet werden.

Von Tobias Lehmann