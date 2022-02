Hemmingen/Wennigsen

Wie verhält man sich bei einem vermeintlichen Gewinnversprechen am Telefon? Was lässt sich tun, um das Haus in der dunklen Jahreszeit sicherer zu machen? Die Hemmingerinnen und Hemminger hatten am Donnerstag am Infomobil der Polizei viele Fragen. Es stand vormittags auf dem Wochenmarkt am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld und am Nachmittag vor der Seniorenresidenz in Arnum.

Hemmingen war die einzige Kommune im Kommissariatsbereich (Hemmingen, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen) mit zwei Terminen. Hofmann kündigte an: „Wir werden diese Aktion garantiert im Sommer noch einmal veranstalten. Bei besserem Wetter kommen auch mehr Leute, die heute nicht rausgegangen sind.“

Polizei-Infomobil steht in Hemmingen-Westerfeld und Arnum

Um die Bürgerinnen und Bürger auch während der Pandemie über Präventivmaßnahmen gegen Einbruch, Schockanrufe und Taschendiebstahl zu informieren, hat das Polizeikommissariat Ronnenberg diese Woche täglich sein Infomobil durch die vier Kommunen im Zuständigkeitsbereich geschickt. In Hemmingen-Westerfeld und Arnum kamen die beiden Polizei-Oberkommissarinnen Nadine Kägebein und Kontaktbeamtin Katrin Hofmann mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch oder codierten auf Wunsch Fahrräder.

Hofmann erläuterte: „Wir haben aber auch direkt Bürgerinnen und Bürger angesprochen, wenn wir gesehen haben, dass sie im Fahrradkorb, im Rollator oder aber in ihrer Handtasche das Portemonnaie oder die Brieftasche für Taschendiebe offen und leicht zugänglich haben liegen lassen.“

Vor der Seniorenresidenz Arnum informieren die Polizei-Oberkommissarinnen Nadine Kägebein (links) und Katrin Hofmann (Zweite von rechts). Quelle: Torsten Lippelt

Durch die pandemiebedingten Absagen von Präventionsveranstaltungen sei in den vergangenen Monaten auch der direkte Bürgerkontakt weitestgehend entfallen, bedauert Hofmann. Insbesondere Menschen mit nur eingeschränkter Mobilität oder ohne Zugang zum Internet habe man nur schwer erreichen können. „Alles in allem sind in den vier Kommunen meiner Zuständigkeit als Kontaktbeamtin so etwa zehn Vorträge und Besuche in Senioreneinrichtungen ausgefallen“, listete sie auf.

Bürger erkundigen sich zu Schockanruf und Enkeltrick

Auf dem Hemminger Wochenmarkt ging es in zahlreichen Gesprächen vor allem um die Themenkreise Schockanruf, Enkeltrick und Gewinnversprechen am Telefon. „Einige Bürger wollten wissen, wie sie sich dann richtig verhalten sollen. Und ein paar andere haben davon berichtet, was sie gemacht haben – zum Beispiel einfach aufgelegt“, sagte Hofmann. Zudem wurden auf dem Rathausplatz drei Fahrräder beziehungsweise Pedelecs als Diebstahlschutz-Maßnahme codiert.

Das Infomobil soll im Sommer erneut durch Hemmingen rollen. Quelle: Torsten Lippelt

Wegen des schlechten Wetters ging es ab 13 Uhr für das Polizistinnen-Duo zunächst schleppend vor der Seniorenresidenz Arnum weiter. Mit besserer Witterung kamen aber auch dort – unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen – bis 15 Uhr zahlreiche Arnumer, um ihre Fahrräder und Pedelecs codieren zu lassen.

Kägebein sagte: „Wer außerdem zu Maßnahmen zur Eigentumssicherung von Wohnung oder Haus in der dunklen Jahreszeit Fragen hatte, dem haben wir den Kontakt zu unserem technischen Präventionsteam für Einbruchschutz mitgegeben.“ Die Polizei-Oberkommissarin ist die neue Leiterin der Polizeistation Hemmingen als Nachfolgerin von Andreas Kasten, der im Herbst 2021 altersbedingt in den Ruhestand gegangen ist.

Wer Interesse daran hat, für seine Gruppe im Verein oder Verband einen Vortrag der Polizei über Präventivmaßnahmen zu erhalten, meldet sich bei Katrin Hofmann unter Telefon (05109) 517131.

Von Torsten Lippelt