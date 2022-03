Hemmingen

Die Zeit der grünen Kreidetafeln an der KGS Hemmingen ist voraussichtlich im nächsten Jahr endgültig vorbei. Sie werden durch interaktive Tafeln ersetzt, deren Potenzial selbst die Lehrerinnen und Lehrer nicht erwartet hatten. „Wir wussten vorher schon in etwa, was die neuen Tafeln zu bieten haben. Doch das gesamte Potenzial hat uns dann doch noch einmal überrascht“, sagte Schulleiter Gregor Ceylan bei einem Termin mit Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) und dem zuständigen Sachbearbeiter in der Stadtverwaltung, Ama Omar.

Die aus Panzerglas bestehenden robusten Tafeln können von den Lehrerinnen und Lehrern komplett vom Smartphone aus gesteuert werden. So ist es möglich, Internetseiten aufzurufen und Clips im Portal Youtube zu starten. Auf den Tafeln selbst kann sowohl mit normalen Kugelschreibern als auch einfach mit dem Finger geschrieben werden. Ein großer Vorteil ist, dass die Schüler die erarbeiteten Tafelbilder anschließend mit ihrem Smartphone per QR-Code kopieren können und so nicht alles mitschreiben müssen. Alternativ lassen sich die Tafelbilder auch als E-Mail verschicken.

Grundschulen bekommen interaktive Tafeln

Omar erläuterte, dass die KGS Hemmingen in zwei Abschnitten mit den neuen Tafeln versorgt werde. In dieser Woche hat die Schule zunächst 17 Tafeln bekommen, die in der Türmchenschule auf dem KGS-Gelände installiert wurden. Weitere 16 Tafeln hat die Grundschule Arnum bekommen, die Grundschule Hemmingen-Westerfeld zunächst zwei. An der Grundschule Hiddestorf sind bereits drei interaktive Tafeln vorhanden. Alle Tafeln sind zusätzlich mit sogenannten Whiteboardflügeln ausgestattet.

Bürgermeister Jan Dingeldey (von links), Sachbearbeiter Ama Omar und Schulleiter Gregor Ceylan stellen die neuen interaktiven Tafeln vor. Quelle: Tobias Lehmann

Die Kosten für die insgesamt 35 jetzt neu angeschafften Tafeln betragen 138.500 Euro inklusive Montage und Fortbildung der Lehrer. Etwa die Hälfte davon werde durch den Digitalpakt Schulen des Bundes und der Länder gefördert. „Die Voraussetzung für die Förderung ist, dass auch die nötige Infrastruktur vorhanden ist, um die Tafeln einzusetzen“, erläutert Omar. Das sei der Grund, weshalb die Umrüstung nicht komplett möglich gewesen sei. Das Gebäude der Sekundarstufe I wird laut Omar erst dieses Jahr digital so aufgerüstet, dass die Tafeln in vollem Umfang genutzt werden können. Die Stadt beteiligt sich 2022 deshalb erneut an einer Ausschreibung des Informationstechnologie-Anbieters HannIT, um weitere 31 Tafel zu bestellen und 2023 zu installieren.

Bürgermeister fordert schon jetzt den Digitalpakt 2.0

Bürgermeister Dingeldey freut sich für die neue Schülergeneration. „Endlich verschwinden die alten Tafeln, die immer mit diesen pekigen Schwämmen sauber gemacht werden mussten“, sagt er und erinnert sich noch an seine Schulzeit. Er lobt die Förderung des Bundes und des Landes und fordert den Digitalpakt 2.0. „Die digitale Entwicklung schreitet voran, und wir werden auch die jetzt ganz neuen interaktiven Tafeln regelmäßig mit Updates versorgen müssen, die Geld kosten“, sagt der Bürgermeister.

Einig ist sich Dingeldey mit Schulleiter Ceylan über die Vorteile, die die Einheitlichkeit der jetzt angeschafften Tafeln mit sich bringt. „Wir haben in einigen ausgesuchten Räumen auch jetzt schon interaktive Tafeln, die aber unterschiedlichen Typs und von verschiedenen Herstellern sind. Die Lehrer mussten sich bisher in jedem Raum auf unterschiedliche Funktionsweisen einstellen“, sagte Ceylan. Dingeldey ergänzte, dass auch die digitale Pflege und Modernisierung der Tafeln einfacher ist, wenn alle einheitlich sind.

Von Tobias Lehmann