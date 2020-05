Hemmingen

Die Interessengemeinschaft Hochwasserschutz ist von den Aussagen der Ratsfraktionen in Hemmingen enttäuscht, so Hochwasserschutz-Mitglied Sprecher Reinhard Schütze. Er beklagt einen „fehlenden politischen Willen zum Hochwasserschutz“. Die Politik schließt einen erweiterten Katastrophenschutz nicht aus. Dann würden Feuerwehr und Betriebshof im Ernstfall eingreifen. Der Interessengemeinschaft ist das allerdings zu wenig. Sie spricht sich für ein Modell aus, das Schutz vor hohen Pegelständen bietet, die statistisch alle 30 Jahre vorkommen (HQ-30) – sie werden als große bis sehr große Hochwasser definiert werden.

Die Planer hatten in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt in der vergangenen Woche vier denkbare Varianten vorgestellt. Möglich wären die Modelle HQ-100 (Schutz vor Hochwasser, das statistisch alle 100 Jahre vorkommt), HQ-70 (70 Jahre) und HQ-30 (30 Jahre) sowie ein erweiterter Katastrophenschutz durch die Feuerwehr und den Betriebshof. Die Kosten liegen dabei zwischen rund 20 Millionen Euro für die HQ-100-Variante und etwa 3,3 Millionen Euro für die HQ-30-Variante. Der finanzielle Aufwand für den erweiterten Katastrophenschutz ist noch nicht beziffert. „Die Planfeststellung durch die Region Hannover, die Kosten und die zeitliche Umsetzung wären zu bewältigen“, sagt Schütze.

Erweiterter Katastrophenschutz sei „untaugliche Schimäre“

Die Meinungen der politischen Parteien gingen in der Sitzung in der vergangenen Woche auseinander. Die DUH sprach sich für den erweiterten Katastrophenschutz aus. Auch die SPD und die Bündnisgrünen schließen diese Variante nicht aus.

Das lehnt die Interessengemeinschaft jedoch ab, da der Katastrophenschutz den gesetzlichen Schutzauftrag nicht erfüllen könne. „Die Feuerwehr, der Betriebshof und das Technische Hilfswerk können große Hochwasser wie in den Modellen HQ-100, HQ-70 und HQ-30 nicht bewältigen. Barrieren und Sandsäcke bieten nur unvollkommenen Schutz“, sagt Schütze. Er bezeichnet den erweiterten Katastrophenschutz im Fall eines Hochwasser als „untaugliche Schimäre“.

„Das HQ-30-Modell deckt das gesetzlich anerkannte Recht auf die Minimierung von Hochwassergefahren in den Stadtteilen ab“, sagt Schütze. Sollte die Stadt zusätzlich noch ein sogenanntes Freibord einbauen, steigen die Kosten dafür von 3,3 Millionen Euro auf 4,3 Millionen Euro. Allerdings könnten in dem Fall auch Zuschüsse beantragt werden. Bei einem Freibord handelt es sich um eine rund 50 Zentimeter hohe Mauer, die Einfluss auf die Fließgeschwindigkeit hat.

Barrieren und Sandsäcke bieten unvollkommenen Schutz

Die Interessengemeinschaft führt aus, dass es der Öffentlichkeit nicht plausibel zu erklären sei, wenn der Rat der Stadt sich für den Katastrophenschutz ausspricht – und nicht für das HQ-30-Modell. Schütze weist darauf hin, dass zum Beispiel das geplante Feuerwehrgerätehaus an der Weetzener Landstraße rund 9,5 Millionen Euro kosten soll. Das HQ-30-Modell inklusive Freibord könnte „damit zweimal finanziert werden“, sagt der Sprecher der Interessengemeinschaft.

Der nicht öffentliche Verwaltungsausschuss stimmt über das Thema am Montag, 25. Mai, ab. Die endgültige Entscheidung soll in der Ratssitzung am Donnerstag, 28. Mai, ab 19 Uhr im Forum der KGS fallen. Entsprechende Planungskosten für alle vier Varianten sind im Etat bereits eingeplant.

