Arnum

Zu Beginn hatte der Kriegsheimkehrer Wilhelm Kleemann nur die Bedeutung der Reinlichkeit als Geschäftsidee. „Nach dem Krieg war jeder dreckig und wollte sich reinwaschen“, sei sein Credo gewesen, erinnert sich sein früherer Bekannter Wilfried Reck. Kleemann entschied sich daraufhin, am Hohen Eschenweg in Arnum eine Seifenfabrik zu errichten. Unter dem Namen ISA – IndustrieSeifenfabrikArnum – baute er zwischen 1947 und 1955 auf 1100 Quadratmetern Firmengelände ein kleines Unternehmen auf, das seine Produkte schließlich bis nach Alaska verkaufte: zunächst als Ein-Mann-Betrieb, dann mit seiner Frau und später mit ein bis zwei Mitarbeitern.

„Zuletzt wurde wohl lastwagenweise an Industriekunden geliefert“, berichtet Reck, der das Areal Mitte der Neunzigerjahre erwarb, um es selbst zu bewohnen. Die Seifenfabrik war damals schon seit Jahren geschlossen, vermutlich seit Ende der Achtzigerjahre. Mangelnder Seifenumsatz war nicht der Grund. „ Wilhelm Kleemann hatte genug Geld und wollte mehr Zeit haben für seine Hobbys: Eisschlitten und die Fliegerei“, erinnert sich Reck. Außerdem habe Kleemann Anfang der Achtzigerjahre eine Erfindung mit einem hochkältefähigen Gleitfett gemacht. Dies verkaufte er dann mit gutem Verdienst an amerikanische Unternehmen für die 1287 Kilometer lange Trans-Alaska-Pipeline.

Umbau in Wohnungen hat begonnen

An die Historie erinnert hier heute fast nichts mehr. Wer aus Richtung Ortsmitte vor dem Sportgelände der SV Arnum links in Richtung Wirtschaftsweg zur neuen B-3-Ortsumgehung einbiegt, stößt hinter einem Durchfahrtverbotsschild auf den Gebäudekomplex mit Anbauten und einem halbumbauten Hofbereich. Nach jahrelangem Leerstand – genutzt wird heute nur noch ein kleines Lager des Getränkevertriebs Klaus Höppner – sind derzeit Handwerker mit dem Umbau beschäftigt.

„Wir wandeln die ‚Alte Seife‘ – so wird das Gebäude ja seit früher auch genannt – bis 2021 in insgesamt sieben großzügig geschnittene Wohnungen mit insgesamt rund 900 Quadratmetern um“, sagt Jörg Rummel. Weitere 150 Quadratmeter soll künftig ein Imker als Gewerbebereich nutzen können, mit dem er bereits im Gespräch ist. Der Stadthagener Rummel hat den Gebäudekomplex mit seinem rund 2500 Quadratmeter großen Grundstück Ende 2019 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Matthias Holm gekauft und im Sommer mit den Umbauten begonnen.

Seifensiederei soll erhalten bleiben

„Viel ist von der früheren Seifenfabrikzeit nicht erhalten“, sagt Rummel. Ein historisches Foto, das an eine Backsteinscheune erinnert und mit der Aufschrift „ Burg Wilhelmstein 1956“ versehen ist, gehört ebenso dazu wie Pläne aus dem Jahr 1964, mit denen Änderungen am Fabrikgebäude amtlich abgesegnet wurden. Und wo einst in großen Kesseln Seife gesiedet wurde, steht nun zwischengelagert und abgedeckt das Motorrad von Jörg Rummel.

Nur wenige Überbleibsel erinnern am Standort Hoher Eschenweg an die hier früher bestehende Industrie-Seifenfabrik Arnum, die nun zu Wohnungen umgebaut wird. Quelle: Torsten Lippelt

„Wir wollen den Bereich der Seifensiederei möglichst erhalten. Deshalb sollen hier im Kubus Loftwohnungen über zwei Etagen entstehen“, sagt er. Geplant sind moderne Elektro-, Wasser- und Heizanlagen. Geheizt werde künftig mit Pellets statt mit Öl.

Gebäude steht unter Denkmalschutz

„Die Tatsache, dass die Gebäude laut Baubehörden nicht abgerissen werden dürfen, hat lange Zeit eine Umnutzung verzögert“, berichtet Rummel. Denn bei einem Abriss wäre der Bestandsschutz des Gebäudes in dieser besonderen Lage außerhalb des Siedlungskerns entfallen. Erlaubt sei jedoch, die vorhandene Bausubstanz bis auf statisch Relevantes zu entkernen. Die Wohnungen erhalten so durch einige tragende Säulen auch einen besonderen Charakter. Und die „Alte Seife“ lebt fort in neuem Stil und mit neuen Nutzern.

Bis spätestens Ende 2021 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Geplant sei eine Vermietung der sieben Wohnungen, die zwischen 80 und 160 Quadratmeter groß werden sollen. Der Preis steht noch nicht fest, die Investoren strebten aber eine Miete von unter 10 Euro pro Quadratmeter an, sagen sie.

Von Torsten Lippelt