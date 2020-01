Hemmingen

Von Gerätehäusern im Bau und in Planung bis hin zu neuen Fahrzeugen: Viele Vorhaben, manche sogar in Millionenhöhe, treiben die sechs Ortsfeuerwehren im Hemminger Stadtgebiet zurzeit um. Sie liefern auch Gesprächsstoff für die Jahresversammlungen, die am 11. Januar beginnen. Der Reigen zieht sich bis zum 8. Februar hin.

Diese Zeitung fasst in chronologischer Reihenfolge zusammen, was die Feuerwehren zurzeit bewegt und was wichtig für den Brandschutz in den Stadtteilen ist. Auf allen Tagesordnungen stehen Berichte, Ehrungen und Beförderungen.

Arnum

Wann?Sonnabend, 11. Januar, 18 Uhr (Einlass um 17.30 Uhr)

Wo? In der Aula der Wäldchenschule am Klapperweg 18

Was?Der An- und Umbau des Gerätehauses an der Arnumer Kirchstraße für 3,2 Millionen Euro schreitet voran. Der Grundstein wurde im August 2018 gelegt. Das Vorhaben ist in zwei Abschnitte unterteilt und soll im Sommer 2020 beendet sein. Für Arnum ist auch ein neues Löschfahrzeug für 450.000 Euro vorgesehen, allerdings erst im Jahr 2022.

Hemmingen-Westerfeld

Wann? Sonnabend, 18. Januar, 19 Uhr

Wo?Im Gerätehaus an der Dorfstraße 38

Was? Die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg wollen in ein gemeinsames Gerätehaus ziehen. Das wird neben dem Lidl-Markt an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld gebaut. 2020 befassen sich die Feuerwehr, Architekten und Stadtverwaltung mit den weiteren Planungen. Bürgermeister Claus Schacht kündigt den ersten Spatenstich für 2021 an. „Wasserrechtlich ist das alles sehr komplex“, sagt er. „Ich hoffe, dass wir im Dezember 2020 einen Satzungsbeschluss fassen und 2021 mit dem Bau beginnen können.“ Im Haushalt sind bislang etwa 7,4 Millionen Euro geplant. Ein weiteres Thema in der Versammlung erläutert Ortsbrandmeister Thorsten Heitmann: „Wir sind auch in der aktuellen Beschaffungsphase für ein neues Löschgruppenfahrzeug, für das Anfang 2020 der Auftrag erteilt wird, und wir bereiten gerade aktuell die Ausschreibung für einen neuen Einsatzleitwagen der Stadtfeuerwehr vor.“ 2020 könnte es ferner zu einem Besuch einer kleinen Gruppe derPartnerfeuerwehr aus Yvetot kommen, vorgesehen anlässlich der Messe Interschutz im Juni 2020 in Hannover. Auf der Tagesordnung der Jahresversammlung steht auch die Neuwahl des Ortsbrandmeisters und seinem Stellvertreter, zurzeit Jan Menze. Die jeweils erste Amtszeit endet.

Das Feuerwehrgerätehaus in Harkenbleck soll umgebaut werden. Quelle: Andreas Zimmer

Harkenbleck

Wann? Freitag, 24. Januar, 19 Uhr

Wo? Im Gerätehaus an der Straße Hallerskamp 8

Was? Das Gerätehaussoll umgebaut werden. Die konkreten Pläne werden am 20. Januar in der öffentlichen Sitzung des Feuerschutzausschusses vorgestellt. Sie beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Die Kosten belaufen sich auf etwa 1,3 Millionen Euro. Eine der Varianten sieht vor, dass die Stadt eine erst vor etwa drei Jahren barrierefrei umgebaute Bushaltestelle abreißt und eine neue versetzt baut. Damit wäre auf dem Grundstück mehr Platz gewonnen. Ein weiteres Thema in der Versammlung ist das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters. Der bisherige Amtsinhaber Heiko Schottmann ist seit Mitte Dezember neuer stellvertretender Stadtbrandmeister. Der neue Stadtbrandmeister heißt Marc Wehrmann. Stadtbrandmeister Roland Frey und sein Stellvertreter Ralf Brinkmann hatten nach 18 Jahren ihre Ämter abgegeben. Sie wollten einen Generationswechsel einleiten.

Für den Umbau des Gerätehauses in Harkenbleck soll dieses Buswartehäuschen weichen. Quelle: Andreas Zimmer

Devese

Wann? Sonnabend, 25. Januar, 19 Uhr

Wo? Im Gerätehaus an der Straße Am Spielfeld 9

Was? Eines der Themen sei die Auslieferung des neuen Löschfahrzeugs im Sommer 2020, erläutert Ortsbrandmeister Friedrich Kollrodt.

Das Feuerwehrgerätehauses in Wilkenburg: Die Ortsfeuerwehr wird künftig ein gemeinsames mit der Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld nutzen. Quelle: Andreas Zimmer

Wilkenburg

Wann? Sonnabend, 1. Februar, 19 Uhr

Wo?Im Gerätehaus an der Straße Am Damm 1

Was? Die genaue Tagesordnung steht noch nicht fest.

Hiddestorf /Ohlendorf

Wann?Sonnabend, 8. Februar, 19 Uhr,

Wo? Ausnahmsweise in der alten Werkstatt von Familie Fösten an der Schulstraße 7 in Hiddestorf. Der Grund dafür: Die Mehrzweckhalle wird zurzeit umgebaut.

Was? Auf der Tagesordnung stehen die Neuwahl des stellvertretenden Ortsbrandmeisters und Neuwahlen des Ortskommandos. Das teilt Schriftwart Uwe Schremmer mit. Die Ortsfeuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf gehört zu den ältesten in der Region Hannover.

Von Andreas Zimmer