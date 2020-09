Wilkenburg/Harkenbleck

Wie soll man das Jazz-Quartett „ Narraun“ beschreiben? Vielleicht mit den Worten der Künstler selbst: „ Narraun“ nehme sich die Narrenfreiheit, Schönes und Hässliches, Harmonisches und Zwiespältiges in die Ohren seiner Zuhörer zu raunen. „Ist es Lüge oder Wahrheit, was der Narr erzählt?“

Das kann das Publikum selbst entscheiden und zwar beim Konzert am Sonntag, 4. Oktober, ab 18 Uhr in der St.-Vitus-Kirche, Kirchstraße 18, in Wilkenburg. Dazu lädt die St.-Vitus-Gemeinde ein, zu der auch Harkenbleck gehört. Zum Ensemble gehört eine altbekannte Musikerin aus Hemmingen, die häufig in der Region auftritt: Milena Hoge an der Harfe. Sie studierte im Bachelor klassische Harfe und Instrumentalpädagogik an der Musikhochschule Detmold in Nordrhein-Westfalen. Derzeit ist die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin Studentin für Jazz-Harfe an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

Anzeige

Mehrere Mitspieler begleiten Milena Hoge bei Konzert

Ihre Mitspieler sind Fynn Großmann (Oboe und Saxofon), Jan-Gerrit Lütgering am Kontrabass und der Percussionist Patrick Huss. Lütgering studiert ebenfalls im Hamburg und tritt mit Milena Hoge auch als Duo „Sonnengang“ auf. Patrick Huss ist Mitglied des 2015 gegründeten NuHussel Orchestra, das von der Kritik gelobte Alben herausgebracht hat und in der Livekonzert-Reihe „Rockpalast“ des Westdeutschen Rundfunks ( WDR) auftrat.

Großmann ist neben seiner Master-Ausbildung in Hamburg als Saxophonist und Solist beim Polizeiorchester Niedersachsen angestellt und hat einen Lehrauftrag für Saxophon an der Europa-Universität Flensburg. Er gründete das „ Fynn Großmann Quintett“ und wurde in der Formation mehrmals mit Jazzpreisen ausgezeichnet.

Eintritt und Abstandsregeln

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Die Platzzahl in der Kirche ist wegen Corona begrenzt – und natürlich gilt es, die Abstandsregeln zu beachten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wer schon mal reinhören möchte in den Stil des Quartetts, das auch als Trio auftritt, kann das auf der Facebook-Seite von „ Narraun“ tun.

Von Katharina Kutsche