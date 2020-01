Hemmingen-Westerfeld

Ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins A little help from my friends gibt die Band The Screenclub aus Hannover in Hemmingen-Westerfeld. Es beginnt am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr im Möbelhaus Ludwig an der Max-von-Laue-Straße 21.

Der Verein setzt sich unter dem Motto „Hannoveraner helfen Hannoveranern“ für Menschen ein, die unverschuldet in eine finanzielle Notsituation geraten sind und bei denen bestehende soziale Strukturen nicht greifen. In vielen Fällen helfen schon geringe Beträge, das Schlimmste aufzufangen, teilt die Vorsitzende Stefanie Holm auf der Seite help-my-friends.org mit.

Band spielt New Soul Jazz

Die Band unter der Leitung des Saxofonisten David Milzow nennt ihren Stil selbst New Soul Jazz und interpretiert Hits unter anderem von Michael Jackson und Barry White in neuen Versionen. Milzow nennt die Schlagworte Individualität, Kreativität und Expression als Kern seines musikalischen Schaffens.

„Ich bin stolz, auf meinen Instrumenten eine ganz persönliche Stimme entwickelt zu haben, einen Sound der besonders reich an dynamischen und klanglichen Nuancen ist, dabei tief in der Jazztradition verwurzelt“, erläutert Milzow auf seiner Webseite. Gesanglich wird das Konzert von Johnny Tune begleitet.

Der Eintritt kostet 39 Euro. Darin sind Essen und Getränke enthalten. Anmeldungen nimmt der Verein per E-Mail an littlehelp.bigparty@gmail.com entgegen.

Nach Benefizkonzert folgt Ausstellung „Kaffee und Erotik“

Mit dem Auftritt beginnt die Vernissage der Ausstellung „Kaffee und Erotik“, die öffentlich von Sonnabend, 25. Januar, bis Sonnabend, 8. Februar läuft. Gäste des Möbelhauses Ludwig können die Ausstellung donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr besuchen. Der Eintritt ist frei. Vier Künstler präsentieren dort Bilder und Skulpturen.

Von Tobias Lehmann