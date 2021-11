Hemmingen

Ein bekanntes Gesicht ist nicht mehr im neuen Rat: Jens Beismann aus Arnum. Der heute 47-Jährige war 20 Jahre lang SPD-Ratsherr, davon 17,5 Jahre als Fraktionschef, und davor zugewähltes Mitglied in der Ratsfraktion. In den neunziger Jahren trat er in die SPD ein. Redakteur Andreas Zimmer sprach mit ihm darüber, wie sich Kommunalpolitik verändert hat und ob er sich nach seinem Wegzug aus Hemmingen weiter politisch engagiert.

Mehr als zwei Jahrzehnte sind eine lange Zeit. An was erinnern Sie sich besonders gern?

Ich erinnere mich an viele gute politische Gespräche und Zusammentreffen und einen guten Zusammenhalt. Über die Parteigrenzen hinweg sind gute Freundschaften entstanden. Und an die Tätigkeit als Vorsitzender im Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration. Wir haben dort viel zum Beispiel für die Schulen erreicht.

Und an was weniger?

Da gibt es vieles, was sich am Ende und bei Licht betrachtet als unnötige Diskussion herausstellt und den Aufwand nicht wert war. Aber das ist nun mal der Demokratie geschuldet.

Haben Sie da ein Beispiel?

Es ist der Hochwasserschutz in Hemmingen, über den in epischer Breite diskutiert wurde und am Ende stand ein erweiterter Katastrophenschutz. Aus meiner Sicht gibt es nur zwei Lösungen: entweder ein HQ100, also ein Schutz vor einem Hochwasser, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt, oder man lässt es. Ein geringerer Schutz ist zwar ein Schutz, aber wenn es hart auf hart kommt, hilft es gar nichts.

Was hat sich in der Kommunalpolitik in mehr als 20 Jahrzehnten verändert?

Es ist die Vorstellungsweise von einigen Bürgern über die Funktionsweise von Demokratie. Früher waren Bürgerinitiativen für übergeordnete Ziele wie Umweltschutz, heute sind es Gremien mit ehrenamtlichen Erscheinungsbild, die im Kern subjektive Interessen verfolgen, aus denen sich eigene Vorteile ergeben. Das macht die politische Diskussion nicht einfacher.

Sie ziehen bald nach Wennigsen. Werden Sie sich dort kommunalpolitisch engagieren?

Das habe ich im Moment nicht vor.

Was werden Sie an Hemmingen vermissen?

Die Nähe zur Masch für Spaziergänge und Radfahrten.

Von Andreas Zimmer