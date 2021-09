Hemmingen

Es ist selten, dass es in einem Ratsausschuss Tränen fließen. So dramatisch sind die Sitzungen nicht. Doch im Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration war es jetzt so. Und als der Vorsitzende Jens Beismann kurzzeitig um seine Fassung rang, war es im Hemminger Ratssaal mucksmäuschenstill. Für den Sozialdemokraten war es nicht nur ein Abschied von zehnjähriger Tätigkeit als Vorsitzender dieses Ausschusses. 20 Jahre hat er zudem kommunalpolitisch gewirkt, davon über 17 Jahre als Fraktionsvorsitzender.

„Es fällt mir schwer, das aufzugeben“, sagte Beismann. Bewusst habe er sich gegen eine erneute Kandidatur entschieden und nannte dafür „mehrere Faktoren politischer interner und äußerer Natur“. Beismann zieht auch weg – nach Wennigsen. Er erinnerte sich an große Themen im Hemminger Ausschuss von der Umstellung auf den Ganztagsbetrieb in Grundschulen und der KGS bis zum Mensabau der KGS, Deutschlands erste Passivhausmensa. „Es war eine bewegende Zeit“, sagte Beismann. Es gab Applaus vom Ausschuss – im Saal und von den in der Videokonferenz zugeschalteten Mitgliedern und von einer Zuhörerin: Anette Wnendt, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und gute Freundin von Beismann.

Politik und Verwaltung würdigen Einsatz von Jens Beismann

Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff sprach von einer „Zäsur“. Es habe unterschiedliche Ansichten gegeben, aber es sei immer für eine „gute Lösung gearbeitet“ worden. Dann gab es Blumen und Präsente, unter anderem von Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing für Beismann für die „faire Zusammenarbeit“. Beismann sagte, dies sei der erste Blumenstrauß, den er in den 20 Jahren bekommen habe. Und auch er überreichte Blumen: an Gerwing und an die stellvertretende Ausschussvorsitzende Kerstin Schönamsgruber (SPD). Beismann hat zudem als Dank jedem im Saal eine kleine Pralinenschachtel auf den Tisch gelegt.

Mit Beismann verliert der Rat jemanden, der die Weltstadt London liebt. Immer wieder schlug er einen Bogen in die Themsemetropole, zum Beispiel bei der Diskussion über die Holzbänke am Quartiersplatz im Arnumer Neubaugebiet Bockstraße. Beismann schwärmte von Parkbänken wie in London – „stabil, gut aussehend, sie halten lang und sie geben einen gewissen Glanz“. Nun also heißt es: Bye bye, Beismann!

Von Andreas Zimmer