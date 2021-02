Hemmingen

Wechsel an der Spitze des Schulelternrats Hemmingen: Jens Ramhorst aus Hiddestorf übernimmt den Vorsitz von Thorsten Langner, der nicht wieder kandidierte. Ramhorst ist von den Mitgliedern des Elternrats bereits gewählt und muss jetzt noch vom Rat der Stadt als neues Mitglied im Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration bestätigt werden. Die nächste Ratssitzung ist für Donnerstag, 25. März, vorgesehen.

Vorsitzender ist Bindeglied zwischen Eltern und Schulträger

Der Vorsitzende des Schulelternrats ist das Bindeglied zwischen den Eltern, Lehrern und der Stadt als Träger der KGS und der Grundschulen Hemmingen-Westerfeld, Arnum und Hiddestorf. Er vertritt die Interessen der Eltern und manchmal auch der Lehrerinnen und Lehrer gegenüber der Stadt. „Die Lehrkräfte sind auf die Zusammenarbeit mit dem Schulträger angewiesen. Wir Eltern haben eine neutralere Position und können deshalb unabhängigere Stellungnahmen abgeben“, sagt der 42-jährige Ramhorst.

Das aktuelle Problem bestehe darin, dass zunächst erst mal alle schulpflichtigen Kinder im Stadtgebiet digital so ausgestattet werden, dass sie am Homeschooling teilnehmen können. Wer Laptops abgeben kann oder welche benötigt, kann sich an den Schulelternrat wenden. „Die Digitalisierung wird aber auch über die Pandemie hinaus ein Thema bleiben“, sagt Ramhorst. Die Schulen müssten eine ausreichende Zahl an Geräten zur Verfügung gestellt bekommen. Auch die nötige Bandbreite müsse vorhanden sein, damit das WLAN störungsfrei genutzt werden könne.

Ramhorst steht für mehrere Jahre als Elternratsvorsitzender bereit

Ein weiteres Thema der näheren Zukunft wird der geplante Umbau der KGS sein. „In der Zeit werden wir noch mehr Raumnot haben als ohnehin schon. Da müssen wir gemeinsam Lösungen finden“, sagt der 42-Jährige. Ramhorst hat drei Kinder im Alter von drei, acht und 13 Jahren. „Ich werde dem Hemminger Schulsystem also noch eine ganze Weile verbunden bleiben“, sagt er augenzwinkernd. Er freut sich auf das Ehrenamt und ist auch bereit, es für mehrere Jahre auszuüben. „Immer vorausgesetzt, dass die Eltern mich weiterhin wollen“, sagt er. Eine Amtszeit dauert zwei Jahre.

Auch Langner hatte das Amt zuvor mehrere Jahre inne. Aus Sicht von Ramhorst sei das sinnvoll. „So kann man Projekte nicht nur anstoßen, sondern sie anschließend auch begleiten und beenden“, sagt er. Auch wenn Ramhorst jetzt Ansprechpartner für Eltern von Schulkindern dreier Grundschulen und der KGS ist, glaubt er nicht, dass die Arbeit sein Privat- und Berufsleben durcheinanderbringen wird. „Alle Schulen haben schließlich auch noch einen eigenen Elternrat, der die Projekte vor Ort konkret betreut. Ich sorge nur für die darüber hinausgehende kommunikative Vernetzung.“

Von Tobias Lehmann