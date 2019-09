Hemmingen

Welche Vereine und Verbände sowie Einrichtungen und Geschäfte in Hemmingen feiern Jubiläen? Wo sind Neueröffnungen? Hier gibt es einen Überblick in chronologischer Reihenfolge über das, was kommt und was in den vergangenen Monaten gewesen ist:

20-jähriges Bestehen:Kulturzentrum bauhof Hemmingen-Westerfeld, Geburtstagsshow am Freitag, 18. Oktober, im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld (ausverkauft)

Neueröffnung: Alina Haarstudio, Wilkenburger Straße 2, Arnum, Sonnabend, 14. September 2019.

Neueröffnung:

Biermanufaktur, Rathausplatz, Hemmingen-Westerfeld, Donnerstag, 12. September 2019.

130-jähriges Bestehen:

Freiwillige Feuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf sowie 110 Jahre Musikzug, 45 Jahre Jugendfeuerwehr, 20 Jahre Jugendorchester und 5 Jahre Kinderfeuerwehr, Zeltfest im August 2019, Festplatz Wiesenweg.

25-jähriges Bestehen: Förderverein Freibad Arnum (das Freibad besteht seit 45 Jahren), Jubiläumsfest im August 2019.

Neueröffnung:AMR Car Repair, Carl-Zeiss-Straße 10, Hemmingen-Westerfeld, Dienstag, 30. Juli.

Neueröffnung: Zum Storchennest, Vereinsgaststätte des SC Hemmingen-Westerfeld, Hohe Bünte, Sommerfest Juni 2019.

20-jähriges Bestehen: Hautzeit Kosmetik, Göttinger Straße 74, Arnum, Tag der offenen Tür Juni 2019.

25-jähriges Bestehen: Kosmetik am Baumgarten, Otto-Hahn-Straße 23, Devese.

50-jähriges Bestehen: 50 Jahre Strandbad Hemmingen-Westerfeld, Hohe Bünte, Fest Mai 2019.

Neueröffnung: dm-Drogeriemarkt, Weetzener Landstraße, Hemmingen-Westerfeld, April 2019.

Von Andreas Zimmer