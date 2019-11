Hemmingen

Gottesdienst mit Orchester, Basar, Chorkonzert: Für den ersten Adventssonntag in diesem Jahr wartet die St.-Vitus-Gemeinde mit einem besonderen Programm über den Tag verteilt auf. So feiert Pastorin Harriet Maczewski am 1. Dezember um 11 Uhr in Wilkenburg den Familiengottesdienst, der vom Orchesterkurs der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld begleitet wird.

Im Anschluss daran gibt es den Kirchkaffee, außerdem beginnt der Adventsbasar. Diesen organisiert die Gemeinde, zu der auch Harkenbleck gehört, nun schon zum dritten Mal. Gesucht wird dafür allerlei Selbstgemachtes, das verkauft werden kann: Marmeladen, Kekse und Leckereien aus der Küche sind dabei besonders gefragt.

Der Erlös kommt der Gemeinde zugute

Diese Spenden nehmen die Mitarbeiter im Gemeindebüro in der Kirchstraße entgegen sowie am Sonnabend, 30. November, zwischen 11 und 13 Uhr in der Kirche. Wer will, kann seinen Beitrag auch zum Gottesdienst am Sonntag mitbringen.

Beim Basar nach dem Gottesdienst werden die Spenden verkauft. Die Einnahmen fließen in die Diakoniekasse der Gemeinde. Für Fragen rund um den Basar steht Andrea Höner unter Telefonnummer (05101) 853872 zur Verfügung.

Um 17 Uhr beginnt das traditionelle Adventskonzert. Der Jugendchor der Marktkirchengemeinde Hannover singt ein stimmungsvolles Programm mit adventlichen Sätzen alter und neuer Meister. Eingeleitet wird das Konzert an der Orgel, gespielt von Axel LaDeur, Organist an der Kreuzkirche in Hannover, der anschließend den jungen Chor am Klavier begleitet.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, die Kirchengemeinde freut sich über Spenden.

Von Katharina Kutsche