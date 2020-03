Hemmingen

Die Jugendpflege der Stadt Hemmingen ruft zwei Kreativwettbewerbe für Kinder aus. „Wenn die Kinder nun schon nicht in der Sonne auf den Spielplätzen toben können, müssen wir ihnen andere Beschäftigungen anbieten. Ich freue mich, dass die städtischen Einrichtungen so umsichtig, konstruktiv und kreativ mit der aktuellen Situation umgehen“, sagt Bürgermeister Claus Schacht.

Malwettbewerb für Kinder bis zehn Jahren

Für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren bietet die Jugendpflege einen Malwettbewerb zum Thema „Was mache ich, wenn ich zu Hause bleiben muss“ an. Das Bild soll Aktivitäten der Kinder in Zeiten von Corona zeigen. Die Bilder müssen handgemalt und nach Möglichkeit in der Größe DIN A3 sein. Die Kinder können Buntstifte, Wachsmaler, Filzstifte, Wasserfarben oder weitere Materialien nach Wahl benutzen.

Die fünf besten Kinderbilder werden einen Preis bekommen. Die Preise werden als Gutscheine von Hemminger Geschäften wie Buchhandlungen, Schreibwarenläden oder Eisdielen zur Verfügung gestellt. Jedes Kind darf ein Bild einsenden.

Kinder sollen Landschaften oder Bauten aus der Stadt nachbilden

Der zweite Wettbewerb ist für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Die Aufgabe ist, Landschaften oder Bauten aus Hemmingen mit Legobausteinen oder weiteren geeigneten Materialien nachzubauen. Es darf auch in die Zukunft geblickt werden. So können die Kinder auch Bauten zeigen, die sie sich für Hemmingen wünschen. Auch hier wird es für die fünf besten Einsendungen Gutscheine von Hemminger Geschäften geben.

Die fertigen Bilder und Bauten sollten abfotografiert und per E-Mail unter Angabe der Kontaktdaten der Eltern sowie des Alters des Kindes an jugendpflege@stadthemmingen.de geschickt werden. Die Jury aus Mitarbeitern der Jugendpflege sowie des Bürgermeisters wird die besten Einsendungen auswählen. Der Einsendeschluss ist Sonntag, 19. April.

Auf der Internetseite der Stadt www.stadthemmingen.de hat die Jugendpflege zudem Tipps für geeignete Kinderformate im Internet, Fernsehen und Radio aufgelistet. Diese geben auch Anregungen für weitere Beschäftigungen in den Bereichen Sport, Basteln und Literatur.

Beratungsangebote für familiäre Konflikte

Weiterhin nennt die Jugendpflege dort auch Kontakte zu Beratungsstellen, die Hilfe bei familiären Konflikten und Spannungen bieten. So steht die Familien- und Erziehungsberatungsstelle Ronnenberg für persönliche Beratungsgespräche zurzeit zwar nicht zur Verfügung, bietet aber montags bis donnerstags von 9 bis 16.30 Uhr telefonische Beratungen an. Die Einrichtung ist telefonisch unter (05 11) 61 62 36 30 und per Mail an FEB. Ronnenberg@region-hannover.de zu erreichen.

Auch für Opfer von häuslicher Gewalt werden Ansprechpartner genannt. So können sich Frauen zum Beispiel an die Donna-Clara-Beratungsstelle in Laatzen unter Telefon (05 11) 89 98 58 20 und Männer an das Männerbüro Hannover unter (05 11) 1 23 58 90 wenden.

Von Tobias Lehmann