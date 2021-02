Hemmingen

Da der Corona-Lockdown vorerst noch bis zum 14. Februar andauert, will die Jugendpflege der Stadt Hemmingen Schülern einen ruhigen Lernort bieten. Damit möchte sie einen Beitrag zur Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen leisten, betont sie.

Zum einen können Schüler ab der fünften Klasse die Räume der Jugendpflege als ruhigen Lernort nutzen, wenn sie zu Hause keinen PC oder Laptop, keinen WLAN-Anschluss oder zu langsames Internet haben. Dafür kann das Jugend-Kultur-Haus an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld montags bis freitags zwischen 9 und 11 Uhr und 12 bis 14 Uhr gebucht werden. Die Kinder- und Jugendräume am Klapperweg in Arnum stehen montags bis freitags von 14 bis 16 Uhr und 16 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Buddy-Buddy-Prinzip: Lernen mit Freund oder Freundin

Die geltenden Hygiene-Vorschriften sind dabei einzuhalten. Einlass in die Räume erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung. Diese wiederum folgt dem sogenannten Buddy-Buddy-Prinzip, sodass sich Schüler mit einem Freund anmelden und gemeinsam einen Raum nutzen können.

Neben der Möglichkeit zum Lernen können die Kinder und Jugendlichen aber auch zum Klönen, Teetrinken oder Billardspielen kommen oder sich mit dem Team der Jugendpflege austauschen.

Neues Minecraft-Angebot

Außerdem können junge Menschen zwischen 10 und 14 Jahren wieder Minecraft spielen. Ein festes Bauziel gibt es nicht. Der Server der Jugendpflege kann dafür montags und mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr genutzt werden. Auch dafür ist vorab eine Anmeldung nötig.

Weitere Informationen und Änderungen sind auf der Webseite www.jugendpflege-hemmingen.de zu finden. Dort können auch die Daten der bisher geplanten Ferienfreizeiten und Fahrten abgerufen werden, darunter sind Fahrten in den Harz und nach Föhr.

Von Katharina Kutsche