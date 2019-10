Ohlendorf

Von der Weite in der Natur und dem Zauber des Meeres können sich aktuell und noch bis Mitte Dezember Besucher des Galerie-Cafés Webstuhl, Sohlkamp 2a in Hemmingen-Ohlendorf bei ihrem Kaffee- und Kuchengenuss inspirieren lassen.

Dafür sorgt mit ihren künstlerischen Arbeiten die in Hagenburg am Steinhuder Meer lebende Künstlerin Jutta Wildhagen. Die studierte Kunsterzieherin und bis vor sieben Jahren noch tätige Lehrerin präsentiert an den Caféwänden rund 30 in Acryl-Mischtechnik gefertigte Bilder, im Format zwischen 40 mal 40 und 100 mal 150 Zentimetern. „Die meisten stammen aus den vergangenen drei Jahren, aber es sind auch einige ältere dabei“, sagt die gebürtige Gronauerin. Sie malt mit großer Freude: „So lange ich denken kann“, blickt Wildhagen zurück. Seit 1995 hat sie sich der Acrylmalerei und Radierung zugewandt. Dafür nahm sie an zahlreichen Fortbildungen teil und besuchte insbesondere auch Radierkurse.

Die Malerei ist der künstlerische Schwerpunkt

Ihr künstlerischer Schwerpunkt ist jedoch die Malerei. „Ich arbeite überwiegend mit Acrylfarben, manchmal nutze ich auch Ölfarben“ erläutert die Künstlerin, die mehrfach im Jahr ihre Arbeiten in der Region Hannover ausstellt. Bei ihren Werken arbeitet sie oft auch mit Mischtechnik: Mit Spachtel und Kreiden, Sand und Strukturmassen, Marmormehl und anderen Materialien wird die Leinwand dabei bearbeitet. „Es wird übermalt und lasiert, geklebt, hinzugefügt und auch wieder weggenommen. Bis ein Bild fertiggestellt ist, kann so manchmal auch mehr als ein Jahr vergehen“, sagt sie.

Bevorzugte Motive sind Wasser, Fische und Natur

„Ich liebe das Meer und die Weite. Dabei versuche ich – nicht nach tatsächlichen Vorlagen, sondern nach Bildern aus meinem Kopf – die besonderen Stimmungen und die Atmosphäre in der Natur als Ausdruck meines eigenen Erlebens in meinen Arbeiten auszudrücken“, beschreibt Wildhagen ihren Antrieb. Dazu gehören in der Umsetzung auf die Leinwand auch oft leuchtende, expressive Farbkompositionen, mit denen sie die Energie und Spannung zwischen den Elementen ebenso auszudrücken versucht wie Optimismus und Harmoniebestreben. „Jedes Bild ist immer ein spannender, kreativer und lustvoller Prozess“, lädt die Künstlerin Interessierte dazu ein, ihr dabei in der Ausstellung im Galeriecafé Webstuhl emotional zu folgen.

Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen über die Künstlerin stehen auf der Seite www.malerei.wildhagen.de.

Von Torsten Lippelt