Hemmingen

Auf die B-3-Ortsumgehung Hemmingen wird sich nun mehr Verkehr verlagern. Der Grund: Die etwa drei Kilometer lange Kreisstraße 225 zwischen Devese und Ohlendorf ist ab sofort gesperrt und wird später zum Wirtschaftsweg umgestaltet. Die entsprechenden Schilder wurden ohne Ankündigung aufgestellt.

Die Sperrung gilt für Kraftfahrzeuge, Motorräder und Mofas. Auch darf auf der Straße nicht geparkt werden – so verlockend es für manchen sein mag, sein Auto abzustellen und dann im Bürgerholz spazieren zu gehen. Es gibt aber Ausnahmen: Landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen weiterhin auf der Straße unterwegs sein, ebenso Radfahrer, und nur aus Richtung Ohlendorf ist die Zufahrt zum Galerie-Café Webstuhl auch für Autos, Motorräder und Mofas frei. Wer nun mit dem Auto von Devese zum Beispiel zum Café Webstuhl möchte, muss mehr Zeit einplanen, am Knotenpunkt Devese auf die B-3-neu fahren und an der Anschlussstelle Arnum-Mitte auf die L 389 in Richtung Ohlendorf/Hiddestorf abfahren.

K 225 ist dicht, um den Verkehr auf die B-3-neu zu lenken

Der Abschnitt von der Kreuzung Stadtweg/Vorm Dorfe, also bei der Gaststätte Mutter Buermann in Devese, bis zum Gertrud-Kochanowski-Weg in Devese, das ist die erste Einmündung in Richtung Ohlendorf, ist nun als Sackgasse ausgeschildert. Sie ist aber, auch das ist aus dem neuen Schild ersichtlich, für Radfahrer und Fußgänger durchlässig.

Bisher konnten Fahrer in Devese an der Kreuzung bei der Gaststätte Mutter Buermann (rechts) nach links abbiegen und bis Ohlendorf fahren. Das geht nun nicht mehr, wie das Sackgassenschild zeigt. Quelle: Torsten Lippelt

Die Sperrung hängt mit der B-3-Ortsumgehung Hemmingen zusammen, die Ende November 2020 eröffnet worden war. Die Straße, die teilweise parallel zur Umgehung verläuft, wird nicht mehr als solche benötigt. Damit sie nicht zur Schleichstrecke wird, werden der Verkehr auf die B-3-neu gelenkt und die K 225 umgestaltet. Ab dem Gertrud-Kochanowski-Weg bis zur Einmündung zum Café Webstuhl in Ohlendorf wird die Fahrbahnbreite ungefähr halbiert und zum drei Meter breiten Wirtschaftsweg. Die restliche, rund 800 Meter lange Strecke bis zur Einmündung Hiddestorfer Straße wird dagegen 4,75 Meter breit. Das kommt nicht von ungefähr: Auf diesen rund 800 Metern werden viele Anlieger unterwegs sein, die das Café Webstuhl oder den Waldkindergarten besuchen oder den Parkplatz anfahren, um von dort aus Spaziergänge im Bürgerholz zu unternehmen.

Haltestelle Am Hohen Holze entfällt: Busse fahren anders

Die Bauarbeiten sollen frühestens im Mai beginnen und voraussichtlich im Herbst 2021 beendet sein, sagte Ulrich Schmidt-Kania, Mitarbeiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, am Donnerstag. Die Region Hannover habe aber schon jetzt die Schilder aufgestellt und damit die K 225 dichtgemacht, damit dort – voraussichtlich von Ende Januar bis April – die Kröten wandern können und nicht unter Autoreifen verenden.

Die K 225 mit Blick aus Devese: Dieser Abschnitt ist nur noch für den landwirtschaftlichen Verkehr und Radfahrer erlaubt. Quelle: Torsten Lippelt

Der Linienbus fährt schon seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2020 nicht mehr zwischen Devese und Ohlendorf. Dort bediente die Linie 360 bisher die Haltestelle Am Hohen Holz in Devese. Diese entfällt nun, teilte Regiobus mit. Busse fahren seit Mitte Dezember über die B-3-Ortsumgehung. Fahrgäste mit Ziel Café Webstuhl oder Bürgerholz sollten nun die Bushaltestelle Ohlendorf nutzen.

Von Andreas Zimmer