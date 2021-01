Hemmingen

Die 19-jährige Hannah Janßen und der 20 Jahre alte Aaron Hampe haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie wollen eine Schule in Ghana bauen. Tatsächlich ist dieses Ziel schon in greifbarer Nähe. Die beiden Ehemaligen der KGS Hemmingen haben im September den Verein „Zusammen für Ghana“ gegründet und bereits einige Tausend Euro für das Projekt in dem westafrikanischen Land gesammelt, vornehmlich aus dem Familienkreis. Nun suchen sie weitere Unterstützer. Rund 10.000 Euro kostet der Bau einer Schule mit zunächst drei Klassenräumen für rund 80 Kinder.

Die beiden Vereinsvorstände Janßen und Hampe haben 2019 ihr Abitur an der KGS Hemmingen gemacht. Während der Hemminger Hampe ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) bei der städtischen Jugendpflege absolvierte, reiste die in Ricklingen lebende Janßen für einen dreimonatigen Freiwilligendienst nach Ghana. Dieser Aufenthalt hat sie sehr geprägt. „Die Kinder dort sind sehr wissbegierig“, sagt die 19-Jährige. Trotz allgemeiner Schulpflicht können viele aber keine Schule besuchen, „weil ihre Eltern das Geld nicht bezahlen können oder vor Ort keine Möglichkeit besteht“.

Zur Galerie Dank erster Spendeneinnahmen konnte der Verein „Zusammen in Ghana“ den Grundstückskauf in dem westafrikanischen Dorf Hobor finanzieren und dort auch mit dem Schulbau beginnen.

Die geplante neue Schule soll deshalb für Jungen und Mädchen kostenlos sein. Janßen und Hampe betonen zudem, dass die Kinder an der Schule nicht geschlagen werden sollen. „Ich habe Schulen an anderen Orten in Ghana besucht, dort ist das leider noch üblich“, sagt Janßen.

Antonio Freeman betreut den Bau der Schule in Ghana

Vor Ort wird das Projekt von einer Nichtregierungsorganisation, dem Verein „Kinder Zentrum International“, betreut. Janßen hat deren Gründer Antonio Freeman kennengelernt. „Ich habe ihm mein altes Handy gegeben, damit er den Baufortschritt dokumentieren kann“, sagt sie. Videos von den im August begonnenen Arbeiten können auf der Internetseite www.zusammenfuerghana.de angeschaut werden.

Antonio Freeman und Hannah Janßen wollen eine neue Schule in Ghana bauen. Quelle: privat

Die Schule wird in dem kleinen Dorf Hobor gebaut, nordwestlich der Hauptstadt Accra. Das vereinseigene Grundstück ist 1300 Quadratmeter groß. Sobald die geplanten ersten drei Klassenräume fertig sind, kann der Unterricht beginnen. Janßen und Hampe wollen aber langfristig dabei bleiben und für den weiteren Unterhalt der Schule sorgen. Bis zu 200 Kinder, so das Ziel, sollen dort einmal lernen. „Wir sehen das nicht als kurzfristiges Crowdfunding-Projekt“, sagt Hampe, der selbst noch nicht in Ghana war. Sobald die Corona-Pandemie vorbei ist, will er jedoch gemeinsam mit Janßen dorthin fliegen, um die Fortschritte beim Schulbau auch persönlich zu sehen.

Verein will Schulkindern warmes Mittagessen bieten

„Die Schule soll auch mit fließendem Wasser ausgestattet werden. Nach Möglichkeit wollen wir den Kindern zudem ein warmes Mittagessen anbieten“, sagt Hampe. Weiterhin will der Verein für den Kauf von Unterrichtsmaterialien sorgen und für das Gehalt der Lehrer aufkommen. Das ist sogar realistisch, da die Lebensunterhaltungskosten in Ghana niedrig sind. „Ein Lehrer verdient dort im Monat umgerechnet rund 150 Euro. Deshalb ist schon jeder gespendete Euro wirklich hilfreich“, sagt Janßen.

Der auch mit Unterstützung von Janßens Mutter, einer Juristin und Amtsrichterin, gegründete und geführte Verein „Zusammen für Ghana“ ist als gemeinnützig anerkannt, sodass die Spenden steuerlich absetzbar sind. Die beiden Vorstände versprechen, dass jeder Euro in Ghana ankommt. Für die geringen Verwaltungskosten wie die Bankgebühren kommen Janßen und Hampe selbst auf.

Der Grundriss der neuen Schule steht schon. Quelle: privat

Aktuell zählt der Verein rund 20 Mitglieder, vornehmlich aus dem Familienkreis der beiden Ehemaligen der KGS Hemmingen, wie Hampe berichtet. „Neue Mitglieder sind willkommen, der Monatsbeitrag in Höhe von 5 Euro kommt ebenfalls der Schule zugute.“ Auch die Übernahme einer Patenschaft für ein Kind für geschätzt 30 Euro im Monat ist möglich. Die Paten erhielten Bilder und Informationen über das Patenkind und können dessen Entwicklung verfolgen.

Weitere Hemminger unterstützten Projekte in Ghana

Das Land Ghana hat von Hemmingern auch schon andere Unterstützung erhalten. Die Bündnisgrünen haben auf den Weihnachtsmärkten 2018 und 2019 Schraubendreher, Hammer, Zangen und weiteres Werkzeug gesammelt und sie an Techniker in sozialen Einrichtungen in Ghana weitergeleitet. Zusätzlich unterstützt die gemeinnützige Friedrich-Wolter-Stiftung eine Augenklinik im Kinderdorf Oyoko in Ghana.

Von Tobias Lehmann