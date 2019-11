Hemmingen-Westerfeld

Unter dem Titel „Sky-Girls: Der Flug zur Insel der Seehunde“ gehen im kommenden Schuljahr Schülerinnen der Carl-Friedrich-Gauß-Schule ( KGS) Hemmingen einem Kriminalfall nach – und lernen nebenbei einiges über Flugzeugtechnik. Das Projekt ist Teil der Initiative „Jugend entdeckt Technik“ (JeT) und wird durch eine Kooperation mit dem Aero-Club Hildesheim-Hannover möglich.

Teilnehmer müssen Route planen – mit GPS-Koordinaten

Angesprochen sind zwölf Mädchen aus den fünften bis siebten Klassen der KGS. Sie haben einen Kriminalfall zu lösen: Auf der Insel Borkum haben zwei Gangster das Spielzug der Seehund-Babys geklaut, aber unvorsichtigerweise die GPS-Koordinaten des Verstecks in einem Café liegen lassen. Die jungen Detektivinnen müssen nun die Position auf der Insel lokalisieren und den Rettungsflug vorbereiten. Zum Ende des Schuljahres fliegen sie dann mit vier Flugzeugen des Aero-Clubs inklusive Piloten auf die Insel, um das Spielzeug aus dem Versteck zu holen und den Seehunden zurückzubringen.

Unterricht am Flugplatz des Aero-Clubs

In wöchentlichen Vorbereitungskursen lernen die Mädchen, wie man Positionen bestimmt und navigiert – etwa mit Satellitentechnik und dem Pythagoras-Satz – und wie sie mit Karten Strecken berechnen können. Auch soll die Strömungs- und Antriebstechnik von Flugzeugen erläutert werden. Zum Abschluss bekommen die Schülerinnen an drei Sonnabenden Unterricht am Flugplatz des Aero-Clubs.

Projekt lief schon an Gymnasium in Hildesheim

„Um Luftsport auch in der Zukunft ausüben zu können, werden insbesondere Fragen der Ökologie bearbeitet“, sagt Kursleiter Dirk Blume, der auch Vorsitzender des Aero-Clubs ist. Das Projekt wurde bereits am Gymnasium Andreanum in Hildesheim mit Erfolg durchgeführt.

Ziel des Ganzen ist vor allem, die Mädchen über die Verbindung von Theorie und Praxis für Technik zu begeistern.

