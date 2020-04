Hemmingen - Digital unterrichten in Corona-Zeiten: So läuft es in der KGS Hemmingen

Die KGS Hemmingen wird das digitale Angebot für ihre Schüler in der Corona-Zeit ausbauen. Sie bekommen Aufgaben gestellt, die sie selbstständig bearbeiten können. Anschließend gibt der Lehrer ihnen ein persönliches Feedback.