Ein Schüler-Videoteam der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld ist für seinen 2019/2020 selbst produzierten Dokumentarfilm vom Niedersächsischen Kultusministerium mit dem Schülerfriedenspreis ausgezeichnet worden. Als einen der drei Hauptpreise gibt es neben der Anerkennung und einer Urkunde ein Preisgeld von insgesamt 1000 Euro. Der Film „Ich würd‘ schon gern Roma bleiben“ behandelt die Situation von Sinti und Roma in Europa.

Der Preis wurde vergeben „für hervorragende Initiativen und über die Schule hinausgreifende Projekte auf dem Gebiet des Zusammenlebens mit Fremden, der Völkerverständigung, des Abbaus von Vorurteilen und der Vorbeugung von Gewalt“, so der Laudatio-Text auf der Urkunde. Zu den ausgezeichneten Schülern gehören Tom Baumgarte, Tim Brauer, Joel Rios Brinkop, Philine Brisken, Celina Friederici, Tim-Niklas Huth, Gretha Lutz, Patrick Neuhaus, Anna Pinna, Simon Spohr und Maya Walter.

Schülerfriedenspreis für KGS: Urkunde hängt im Eingang

Andreas Gonschior, der stellvertretende Leiter der Hemminger KGS, überreichte jetzt bei einem Treffen in der Schule die Urkunden. Gemeinsam wurde eine größere, gerahmte Urkunde im Eingangsbereich der KGS angebracht.

Bei der bereits Ende 2021 per Videokonferenz erfolgten Ehrung lobte Kultusminister Grant Hendrik Tonne im Namen der Jury den rund 90-minütigen Film und die an der Erstellung beteiligten Hemminger Schüler und Lehrer für ihr starkes Engagement. Mit diesem würden sie bundesweit sichtbar machen, was diesbezüglich an Schulen möglich sei. Wenn man nicht in der Pandemie wäre, würde das Team sonst „mit Applaus im Gästehaus der Landesregierung begrüßt werden“, betonte Tonne. Unter den dieses Mal 40 eingereichten Projekten zum seit 1993 verliehenen Schülerfriedenspreis in Niedersachsen hat die Jury das Filmprojekt „Celebrate Diversity – Identitätskonstruktionen“ der KGS im Wettbewerb ausgesucht und mit einem der drei Hauptpreise bedacht.

Film über Roma und Sinti

Gonschior lobte: „Es ist schön, dass wir hier so engagierte Schüler und Lehrer haben.“ Das Team habe mit seinem Filmprojekt zu einem wichtigen Thema einen erinnerungswürdigen Beitrag geleistet, der überdauern werde. „Meine Erkenntnis nach zahlreichen Gesprächen ist außerdem: Jeder hat etwas mitgenommen für sich.“

Reinhold Baaske (von links), Anna Pinna, Tom Baumgarte, Celina Friederici, Patrick Neuhaus und Vera Rüther sehen zu, wie Andreas Gonschior und Gretha Lutz die Urkunde für den Schülerfriedenspreis im Schuleingangsbereich aufhängen. Quelle: Torsten Lippelt

Dem pflichteten auch die damals beteiligten Schüler bei. Grethe Lutz erläuterte: „Das Projekt war sehr aufschlussreich. Vorher habe ich nicht viel gewusst über das Thema Sinti und Roma, auch im Internet stand nur wenig.“ Nun habe man viel erfahren können: „mit bewegenden Geschichten und dabei über den Tellerrand hinausgeschaut“. Ihr damaliger Mitschüler Tom Baumgarte ergänzte: „Die Aktion hat sehr viel Spaß gemacht. Man konnte Bekanntschaften machen, Freundschaften finden und eine andere Kultur kennenlernen. Ich wäre jedes Mal wieder mit dabei, wenn so eine Aktion noch einmal stattfinden sollte.“

Austausch zwischen Schulen in Deutschland und Polen

Dazu beigetragen hat maßgeblich die Kooperation mit einem zum gleichen Thema arbeitenden, zehnköpfigen Schülerteam des polnischen Partnerschul-Gymnasiums Autorski Licea Artystyczne i Akademieckie (ALA) im polnischen Wroclaw (früher Breslau).

Im Eingangsbereich der KHS weist jetzt eine gerahmte Urkunde auf den verliehenen Schülerfriedenspreis des Landes Niedersachsen hin. Quelle: Torsten Lippelt

Gefördert von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ), dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk und dem Medienzentrum der Region Hannover, hatte dazu bereits im Herbst 2019 zwischen beiden Schulen unter dem Oberthema „Celebrate Diversity“ - Feiere die Vielfalt“ das bi-nationale Schul- und Jugendprojekt begonnen. Inhaltlich standen die gesellschaftliche Identität und Zugehörigkeit, aber auch die Ausgrenzung der Roma- und Sinti-Minderheiten aus den europäischen Mehrheitsgesellschaften im Mittelpunkt.

Interview in Hannover geführt

Gemeinsam sammelten die Schüler aus beiden Städten dazu bereits im Oktober 2019 mit Dreharbeiten und zahlreichen Straßen-Interviews in und um Hannover Filmmaterial. Dort sowie bei einem einwöchigen Gegenbesuch der Hemminger im Januar 2020 – der letzten großen KGS-Schulfahrt vor dem Corona-Lockdown im März 2020 - machten die Schüler zudem auf Deutsch und Polnisch an mehreren Schulen in Polen zahlreiche im Film gezeigte Interviews mit Sinti- und Roma-Mitgliedern. Fachlich unterstützt wurden sie vom im Ruhestand befindlichen KGS-Geschichtslehrer Reinhold Baaske, dessen KGS-Kollegin Vera Rüther und der polnischen Begleitlehrerin Tania Bergier. Diese sorgte auch für notwendige Übersetzungen zwischen Deutsch und Polnisch.

Der im Regions-Medienzentrum in Hannover geschnittene Film erlebte am 8. März 2020 seine Aufführung in der Gedenkstätte Ahlem. „Der Film zeigt das Kennenlernen und Ringen um Verständigung mit Mitgliedern dieser Minderheiten“, lobte der auch mit dem Schnitt befasste Reinhold Baaske. Vera Rüther ergänzte: „Und er war eine gute Möglichkeit für die Jugendlichen, sich so bei einem inhaltlichen Projekt und weniger bei einer gemeinsamen Freizeit kennenzulernen.“

Von Torsten Lippelt