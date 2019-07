Hemmingen-Westerfeld

Für die Carl-Friedrich-Gauß-Schule ist 2019 ein sportlich herausragendes Jahr. Gleich drei Schülermannschaften setzten sich in ihren Disziplinen gegen ihre niedersächsischen Konkurrenten beim Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia durch und fahren jetzt als Landessieger zum Bundesentscheid nach Berlin: die Jungen-Fußballmannschaft, das Mädchen-Schwimmteam und das Mädchen-Tennisteam der KGS in Hemmingen-Westerfeld.

war es sehr knapp gewesen. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss im dritten Spiel, als der eingewechselte Hemminger den Ausgleich erzielte. Zusammen mit den Siegen gegen die beiden anderen Mannschaften sicherte sich die KGS Hemmingen damit den Titel des Landesmeisters. „Am Ende hatten wir etwas Glück. Dennoch fahren unsere Jungs spielerisch hochverdient endlich mal wieder nach Berlin"

Die Fußballer der KGS Hemmingen sind Landesmeister bei Jugend trainiert für Olympia. Hbfljc: nexfrb

Für die

der KGS Hemmingen traten beim Wettbewerb gleich zwei Mannschaften an. Um den Titel des Landessiegers kämpften die besten Mannschaften aus den Bezirken. Die Teams traten in den Einzeldisziplinen Brust, Rücken und Freistil sowie zwei Mannschaftsdisziplinen gegeneinander an. Am Ende wurden alle Zeiten addiert, und die schnellste Mannschaft gewann den Wettbewerb.

mit einer Zeit von 12,28 Minuten. Der Wettbewerb in dieser Altersklasse endet jedoch in Niedersachsen. Weiter geht es für die Mädchenmannschaft, deren neun Teilnehmerinnen in den Jahrgängen 2004 bis 2007 geboren wurden. Sie hatten sich ursprünglich gar nicht für das Landesfinale qualifiziert und durften nur antreten, weil eine Mannschaft aus personellen Gründen abgesagt hatte. Die Mädchen gewannen das Finale schließlich mit einer Zeit von 11,28 Minuten vor dem zweitplatzierten St.-Viti-Gymnasium mit 12,34 Minuten. Es ist das erste Mal, dass eine Mädchenmannschaft die KGS Hemmingen beim Bundesentscheid vertritt.

Zwei Landesmeistermannschaften: Die Jungen wie auch die Mädchen gewinnen den Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia in Niedersachsen. Cjypbv: qturzs

Die Mädchen-Tennismannschaft der KGS Hemmingen

holte sich den Titel des Landessiegers bereits zum vierten Mal hintereinander. Im Finale traten die Hemmingerinnen wie bereits im vergangenen Jahr an. Sie gewann ihr Spiel in einem nervenaufreibenden Match mit 7-5, 3-6 und 13-11. Die KGS Hemmingen konnten drei der vier Einzelspiele gewinnen und zusätzlich beide Doppel.

Die drei erfolgreichen KGS-Mannschaften fahren Ende September zum Bundesentscheid

nach Berlin. Dort werden die sportlichen Wettbewerbe im Olympiastadion ausgetragen. Gleichzeitig wird das fünfzigjährige Bestehen des Projekts Jugend trainiert für Olympia gefeiert.

