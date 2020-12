Hemmingen

Die KGS Hemmingen soll ein grünes Klassenzimmer bekommen – und was für eines: gleich einen ganzen Wald. Die Projektgruppe hat das Vorhaben am Mittwochabend im städtischen Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration vorgestellt. Diese Zeitung fasst die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Wo soll der Schulwald entstehen?

Die Stadt Hemmingen besitzt ein etwa 0,4 Hektar großes Grundstück nur wenige hundert Meter von der KGS entfernt an der Döhrener Straße. Bis dahin sind es etwa 5 Minuten, sodass eine der Voraussetzungen, das Areal muss fußläufig erreichbar sein, erfüllt ist. Auch die Größe kommt ungefähr hin. Ideal wären wegen des Binnenklimas 0,5 Hektar. Das ist kleiner als ein Fußballfeld.

Steht die ganze KGS hinter dem Projekt?

Ja, wie Vertreter der Projektgruppe, die aus zehn Lehrern und Schülervertreter Rico Claußing besteht, deutlich machten. „Es ist mitnichten so: Heute ist das Wetter schön, da gehen wir in den Wald. Das ganze Kollegium steht hinter dem Wald“, betonte Lehrer Sascha Abraham. Lehrerin Anne Bremer erläuterte: „Aus pädagogischer Sicht bietet der Schulwald viele Möglichkeiten im Schulalltag.“ Es werde zusammen geplant, gepflanzt, gepflegt und gestaltet. Bremer schwärmte von einem „grünen Klassenzimmer für mehrere Generationen“. Claußing sagte, das Projekt stärke die Schulgemeinschaft und bei Unterricht draußen stünden praktische Arbeiten anstelle von Theorie im Mittelpunkt.

Wie viele und welche Bäume sollen gepflanzt werden?

Die KGS besuchen etwa 1500 Schüler. Jeder pflanzt seinen Baum, also 1500 Bäume. Welche Bäume gepflanzt werden, steht erst fest, wenn der Boden untersucht worden ist. Bremer zufolge soll es ein „pflegeleichter Wald ohne aufwändiges Bewässern“ werden.

Schüler der Evangelischen IGS Wunstorf und der Otto-Hahn-Schule pflanzen im Februar 2020 einen Schulwald. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Aus Schutz vor Wildverbiss soll der Wald anfangs eingezäunt werden. Wann kommt der Zaun weg?

Bremer zufolge soll der etwa 1,80 Meter hohe Zaun nach etwa acht Jahren abgebaut werden.

Wie waren die Reaktionen im Ausschuss?

Das Gremium befürwortet das nachhaltige Vorhaben und hat sich etwa eine Stunde damit befasst. Die Finanzierung ist aber noch nicht geklärt. Es gibt zwei Modelle.

Welche Finanzierungsmodelle gibt es?

Entweder schließen Stadt, Schule und Stiftung Zukunft Wald einen Nutzungsvertrag über 30 Jahre oder die Stadt nimmt den Wald als Ausgleichsfläche, wenn sie anderswo Boden versiegelt. Die Stadtverwaltung begrüße Letzteres, sagte Fachbereichsleiter Axel Schedler. Hemmingen sei die im Hinblick auf die Fläche die kleinste Kommune in der Region Hannover. Daher sei es schwierig, geeignete Ausgleichsflächen zu finden. „Hier schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe.“ Die Verwaltung schlägt 15.000 Euro im Etatentwurf 2021 der Stadt vor.

Die Fläche liegt im Überschwemmungsgebiet. Darf dort überhaupt ein Schulwald entstehen?

„Für die Aufforstung ist die Zustimmung der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover erforderlich“, sagte Fachbereichsleiter Axel Schedler.

In Pattensen gibt es seit 2018 einen Schulwald. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Gibt es auch Kritik an dem Projekt?

Jäger haben wegen der möglichen erhöhten Wildunfallgefahr Bedenken. Elisabeth Hüsing, Direktorin der Stiftung Zukunft Wald, sagte, um die Gefahr zu verringern, solle ein Streifen entlang der Döhrener Straße frei bleiben.

Was ist die Stiftung Zukunft Wald?

Die private Stiftung wurde 2008 von den Niedersächsischen Landesforsten als erstes öffentliches Unternehmen der Forstwirtschaft in Deutschland gegründet. In Niedersachsen betreut sie mehr als 60 Schulwälder, darunter auch den 2018 angelegten Schulwald der KGS Pattensen. Es gibt aber auch Schulwälder in Wunstorf und am Kronsberg in Hannover.

Der Schulwald im Stundenplan der KGS Hemmingen So könnte sich das Thema Schulwald laut Projektgruppe durch viele Fächer im Stundenplan der KGS Hemmingen ziehen: Mathematik: Ausmessen und Kartieren der Fläche Technik/Werken: Zaunbau Biologie/Erdkunde: Bodenuntersuchungen Deutsch/Geschichte: Historie des Schulwaldes erstellen Physik: Messungen von Wind, Licht und Temperatur Musik: Musizieren auf Materialien der Natur Sport: Waldjugendspiele Darstellendes Spiel: Theater im Wald.

