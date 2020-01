Hemmingen

Ausverkauftes Haus: Auch mit seinem aktuellen dritten Programm „Gleich knallt’s“ hat das real-fiktive Liebespaar Wiebke Eymess und Friedolin Müller am Wochenende sein Publikum im bauhof begeistert. 100 Besucher ließen sich den Abend im Kulturzentrum in Hemmingen-Westerfeld nicht entgehen.

Nach „MitternachtSpaghetti“, mit dem das Paar bereits 2011 im Kulturzentrum gastiert hatte, und nach „Paradiesseits“ beeindruckte auch dieses Programm durch wortwitzige Dialoge sowie selbst geschriebene kritische, aber auch oft liebevoll romantische Lieder. Dabei verstärkte sich für den Zuschauer im Laufe des Abends der Eindruck, das Pärchen nicht im gekonnten Wort- und Gesangsspiel auf der Bühne zu erleben, sondern eher daheim, im Wohnzimmer oder am Küchentisch.

Wiebke Eymess würzt ihre Beiträge mit einem gehörigen Schuss gespielter Naivität, Trotzköpfigkeit und auch kindlicher Begeisterung. Bei ihrem männlichen Widerpart und Partner, der zumeist gitarrenstimmend und Rhythmen anspielend neben ihr saßt, traf sie auf gekonnt ironisch-analysierende Besserwisserei.

Da konnte es um WC- und Hobbyraum-Gewohnheiten junger Familienväter gehen, die Wiebke Eymess als „Panic Rooms“ bezeichnete. „In China nennt man die Toilette die Halle der inneren Harmonie“, konterte pikiert Friedolin Müller. Er schüttelt den Kopf bei den gedanklichen Irrwegen seiner Partnerin, die als Auskunft der Werkstatt wiedergab, ihr gemeinsames Auto erinnere angeblich an einen verrückten Adeligen, einen Grafen oder so. „Gemeint ist Graph und nicht Graf – und er meint wohl irreparabel und nicht irre Parabel“, sagte er und stöhnte.

Beim Thema Werkzeuglust monierte Eymess, Friedolin schaffe sich welches an, ohne es eigentlich zu benötigen – wie eine Drechselbank für Elfenbein. „Ich habe dann aber schon eine, wenn wir durch den tauenden Permafrostboden in Sibirien mit legalen Mammut-Stoßzähnen im Handel überschwemmt werden“, betonte Friedolin Müller seine Weitsicht. Ein Thema, dass zur Pause auch unter Ehepaaren im bauhof-Foyer schmunzelnd diskutiert wurde – bis zu dem Punkt, was wo im Haushalt zu stehen hat.

Die Themenbreite des Kabarett-Duos reichte von Beziehungsproblemen über Intimrasur und unterschiedliche Weltanschauungen bis hin zur Angst vor dem Klimawandel. Es zog das Publikum auch in seine Show mit ein – vom reichen und charmanten Werner in der ersten Zuschauerreihe bis hin zur Trennung in Team „Römer“ und Team „Kies“ im Hinblick auf den umstrittenen Kiesabbau auf dem Gebiet des früheren Römerlagers im benachbarten Wilkenburg.

Mit der zweiten Zugabe nach dem einschließlich Pause etwa zweieinhalbstündigen Programm erklärte sich auch für Erstbesucher des Kabarettduos deren skurriler Künstlername „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“. Es ist ein romantisches Liebeslied über die Bezahlung für eine heiße Nacht, in der bei beiden schließlich die Liebe entfacht wird.

