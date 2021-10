Hemmingen-Westerfeld

Der hannoversche Kabarettist Matthias Brodowy gehört zu den beliebtesten Künstlern im Programm des Kulturzentrums bauhof. Wenn der 1972 in Braunschweig geborene und in Hannover aufgewachsene Kabarettkünstler in Hemmingen auftritt, sind die Karten meist schnell weg. Für den Auftritt am Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhr gebe es aber noch Tickets, teilt bauhof-Sprecherin Ingrid von Drathen mit. Noch ist offen, ob Brodowy in der KGS Hemmingen oder im Kulturzentrum an der Dorfstraße auftreten wird. Das hängt von der Zahl der am Ende verkauften Karten ab.

„Keine Zeit für Pessimismus“ ist Brodowys zehntes Soloprogramm

Sein erstes Soloprogramm führte Brodowy 1997 auf. Aktuell ist er mit seinem bereits zehnten Programm „Keine Zeit für Pessimismus“ unterwegs. Darin bietet der selbst ernannte Vertreter für gehobenen Blödsinn politische, literarische und musikalische Kommentare zum Zeitgeschehen. Er stellt der Apokalypse ein Bein und erwartet einen Super-GAU in Form eines „dinosauriesken Meteoriteneinschlags“ mit einem Lächeln im Gesicht. „Denn den Kopf in den Sand zu stecken ist definitiv nicht atmungsaktiv. Und es wäre auch zu schade, die Welt den Leuten zu überlassen, denen man es sowieso nicht recht machen kann“, heißt es in der Ankündigung des Programms.

Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Tickets können über die Seite www.bauhofkultur.de bestellt werden. Für Gäste im Kulturzentrum gilt die 2-G-Regel: Es dürfen nur geimpfte und genesene Besucherinnen und Besucher zu den Auftritten kommen.

Von Tobias Lehmann