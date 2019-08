Hemmingen-Westerfeld

Härtere Zeiten erfordern härtere Pointen, sagte Robert Griess einmal in einem Interview. Passenderweise heißt das aktuelle Programm des Kabarettisten „Hauptsache, es knallt!“. Darin werde scharf geschossen – mit Pointen, Gags und aberwitzigen Szenen, verspricht der Künstler. Am Freitag, 27. September, 20 Uhr, tritt er im Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld auf.

Robert Griess kommt in den bauhof

Von Politik und Wirtschaft über Sachsen in die Stammkneipe, Griess hält immer drauf. Der Satiriker schlüpft auf der Bühne in verschiedene Rollen. Griess, 1966 in Köln geboren, studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Bochum, arbeitete in einer Kabarettgruppe und dann als Solist. Er schrieb Texte für andere Kabarettisten wie Dieter Hallervorden und Simone Solga sowie für das Kinderfernsehprogramm mit Käpt’n Blaubär.

Er ist seit 2010 künstlerischer Leiter des Kölner „Streithähne“-Festivals für politisches Kabarett. Vor sieben Jahren erschien sein erster Roman „Stappers Revolte“, vor drei Jahren folgte ein Reisebuch namens „Satirisches Handgepäck für Köln“.

Einen Trailer gibt es hier:

Hier gibt es Karten für Robert Griess

Der Eintritt im bauhof kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei et cetera, Rathausplatz 2 in Hemmingen-Westerfeld, zu bekommen sowie bei Schreib Gut(h) an der Göttinger Straße 62 in Arnum und in der Buchhandlung Decius an der Marktstraße 11 im Leine-Einkaufszentrum Laatzen. Restkarten werden an der Abendkasse im bauhof, Dorfstraße 53, verkauft. Weitere Informationen gibt es im Internet auf bauhofkultur.de.

Zum Weiterlesen:

Wichtige Hinweise zum Kartenvorverkauf im bauhof

Für den Auftritt von Vocal Recall gibt es noch Karten

Von Katharina Kutsche