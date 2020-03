Hemmingen-Westerfeld

Aller guten Dinge sind drei. Und so geriet auch der dritte Auftritt von Barbara Ruscher im Kulturzentrum bauhof in Hemmingen nach 2013 und 2018 zu einer rundum gelungenen Sache. Der mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin und Musikerin gelang es von der ersten Minute bis zur letzten Zugabe das Publikum im wieder einmal ausverkauften Saal in ihren Bann zu ziehen.

Man mag kaum glauben, dass die vor und hinter der Bühne so aktive Ruscher wirklich schon 51 Jahre alt ist. Im Zweijahrestakt präsentiert sie ein neues Bühnenprogramm (das 2018 auf in Hemmingen aufgeführte Programm trug den Titel „Ekstase ist nur eine Phase“), schreibt Bücher, hat zumeist zwei oder drei Auftritte pro Woche und liest ganz nebenbei auch noch Hörbücher ein.

„ Schrottwichteln “ auf Datingportalen

Mit einem Mix aus Kabarett, Comedy und urkomischen Einlagen am Klavier, legt die deutsche Kabarett-Lady aus Köln scharfzüngig, intelligent, aber immer charmant den Finger in manch klaffende Wunde. So geht es um finanziell ausufernde Kinder-Geburtstagsfeiern, hirnlose Raser im Straßenverkehr, fehlende Lehrer („Meine Tochter hat sich fürs Gymnasium entschieden, da fallen die meisten Stunden aus“) über Fußball, bis hin zu Datingportalen – oder sie die Plattformen nennt: „ Schrottwichteln“.

Ihre über die Landesgrenzen hinaus reichende Bekanntheit verdankt sie aber zahlreichen Fernsehauftritten in Formaten wie „NightWash“, „Ladies Night“, „Kölner Treff“ oder als Moderatorin der Satiresendung „extra 3 Spezial“ im NDR. Ihr aktuelles Programm „ Ruscher hat Vorfahrt“ ist wieder gespickt mit einer großen Anzahl aktueller Themen, durch die sich der Selbstoptimierungswahn unserer Gesellschaft wie ein roter Faden zieht.

Selbst wenn Barbara Ruscher in einer der wenigen Pausen ihres Gag-Stakkatos zu ihrem Wasserglas greift, fällt ihr dazu ein passender Spruch ein: „Viel Wasser trinken macht eine straffe Haut“, sagt sie und fügt hinzu, „das sieht man am besten bei den Wasserleichen im Tatort“. Für Ruscher gibt es keine Tabus, kein rechts vor links und keine Stoppschilder: Ruscher hat ganz einfach Vorfahrt.

Von Achim von Lüderitz