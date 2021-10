Hemmingen-Westerfeld

Mit einer Melange aus Kabarett mit fränkischer Mundart, Musik und Moderation hat die Sängerin und Kabarettistin Birgit Süss die 70 Gäste im voll besetzten bauhof unterhalten. Bei ihrem Programm „Paradies. Und das.“ philosophierte die Künstlerin unter anderem über das Älterwerden und unerwünschtes Wachstum grauer Haare an ganz unvermuteten Körperstellen. Und über Hobbys, die sich die Menschen zur Steigerung ihrer Lebensqualität in Corona-Zeiten zugelegt haben: Aquarien und Cembalo spielen, Malen, Puzzeln und Aufräumen.

„Man kann sogar gegen Gebühr bei Netflix vom eigenen Sofa aus anderen Menschen zuschauen, wie sie aufräumen“, sagte sie. „Man stelle sich mal vor, Picasso hätte von seiner Mutter Anweisungen zum Aufräumen im kreativ-chaotischen Atelier bekommen“, fügte sie noch hinzu. Die gebürtige Augsburgerin, die seit mehr als 30 Jahren in Würzburg lebt, sinnierte in Mundart über das Schlafverhalten von „Hammschdern mid Djedleck“. Sie warf die Frage auf: „Warum leben Frauen über 50 eigentlich noch und lösen sich nicht einfach mit einem ,Puff‘-Laut auf?“ Und warum auf Beerdigungen oft so herzzerreißend geweint wird, erklärte sie so: „Weil diese so teuer sind.“ Sex wird ihrer Ansicht nach überbewertet. „Das hatte ich jetzt auch mal. Kein Wunder, dass man stöhnt, wenn 95 Kilogramm auf einem drauf liegen“, sagte Süss.

Chansons und Popsongs

Begleitet von Klaus Ratzek an Tuba und Kontrabass präsentierte sie zudem Chansons und Pophits – von Edith Piafs „Non, je ne regrette rien“ über Tom Jones’ „Kiss“ bis hin zu John Paul Youngs „Love is in the Air“. Auch Selbstkomponiertes war zu hören. Alle Lieder hatte Süss mit kritischen deutschen Texten unterlegt, vom Gammelfleischskandal bis zum Veggiefreund vom Biobauernhof. „Oh Günter, schnitz dir aus Tofu ein Himmelbett und erklimme die Sojasprossen zum Glück“, hieß es dabei.

Bei ihren Chansons wird Birgit Süss von Klaus Ratzek an der Tuba begleitet. Quelle: Torsten Lippelt

Stimmungsvoller Abschluss war die vom Publikum geforderte Zugabe. Zu ruhigen Klängen sang Süss als „Rauschmeisserl“ das Abendlied von Matthias Claudius „Der Mond ist aufgegangen“ – der zu dieser Zeit passend zur Zeile „Seht ihr den Mond da stehen, er ist nur halb zu sehen“ über dem Kulturzentrum stand.

Veranstaltung läuft unter 2-G-Regel

„Für Abende wie diese ist der bauhof geschaffen worden“, sagte der Vereinsvorsitzende Klaus Grupe anschließend. Die unter 2-G-Corona-Bedingungen ausverkaufte Veranstaltung „ist ja wie früher. Ich bin ganz aufgeregt bei den vollen Reihen“, sagte er. Nun müsse man die Menschen wieder von der Couch holen. Denn: „Nur hier erleben sie echte Menschen“, sagte Grupe.

Da der für Freitag, 22. Oktober, vorgesehene Auftritt von Lucy van Kuhl und der Es-Chord-Mafia auf den Sommer 2022 verlegt worden ist, ist die nächste bauhof-Veranstaltung erst am Freitag, 29. Oktober, in der Aula der KGS Hemmingen. Matthias Brodowy beschäftigt sich dann kabarettistisch mit „Keine Zeit für Pessimismus“.

Von Torsten Lippelt