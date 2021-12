Hemmingen

Die Hemminger Künstlerin Kathrin Schwarz hat die vier Kapellen im Stadtgebiet von Hemmingen sowie zwei der Kirchen als Postkartenmotive gezeichnet. Die Inspiration kam von dem Inhaber der Hemminger Buchhandlung Stefan Koß.

„Dort hatten mehrere Kunden die Idee als Vorschlag unterbreitet. Als Künstlerin hatte ich in der Pandemie viel Zeit“, sagt Schwarz. So zeichnete sie die Kapellen in Arnum, Devese, Harkenbleck und Hemmingen-Westerfeld sowie die Nikolaikirche in Hiddestorf und die St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg. „Die Gebäude sind schließlich auch besondere Wahrzeichen der Stadt“, sagt Schwarz.

Postkarten mit Kirchen in Buchhandlung und Atelier erhältlich

Die Postkarten können in der Buchhandlung an der Deveser Straße 2 und in Schwarzes Atelier, Dorfstraße 27, beides in Hemmingen-Westerfeld, erworben werden. Die Karten gibt es nur als Set für neun Euro.

Von Tobias Lehmann