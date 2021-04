Hemmingen-Westerfeld

Auf dem gesamten Friedhof in Hemmingen-Westerfeld fließt kein Wasser aus den Leitungen. Der Grund dafür sei ein technischer Defekt, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. „Es wird mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung gearbeitet.“

Provisorische Wasserversorgung auf Friedhof

Der Betriebshof werde auf beiden Teilen des städtischen Friedhofes provisorische Entnahmestellen einrichten, damit es über Ostern zumindest eingeschränkt Wasser gibt. Die Friedhofsverwaltung bittet um Verständnis.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Stadt das Wasser auf ihren Friedhöfen nach Ende der Frostperiode wieder angestellt. Eine Ausnahme bildete bereits Wilkenburg: Dort lässt sich die zentrale Entnahmestelle noch bis voraussichtlich Ende April wegen einer Sanierung nicht nutzen. Es gibt Wasser, aber nur an der entsprechenden Stelle im Bereich des alten Teils und an einer provisorisch eingerichteten Stelle im neuen Areal.

