Bahn frei: Wegen der Corona-Pandemie ist die Zahl der Badegäste in den Freibädern in Arnum und Hemmingen-Westerfeld zwar begrenzt – aber wegen des Wetters wird das Maximum selten erreicht. Wer schwimmen gehen will, braucht sich also um Abstand nicht zu sorgen. Auch Anmeldungen sind nicht nötig.