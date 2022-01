Hemmingen

Haben ältere Menschen in Hemmingen nur wenig Interesse daran, dass ihre Interessen in einem Seniorenbeirat vertreten werden? Das sei zumindest die Erfahrung der Stadtverwaltung, berichtete jetzt Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing. „Es gab die Seniorensprechstunden des Bürgermeisters. Die Senioren fanden es gut, dass er reihum zu Sprechstunden kam.“ Auch die Seniorenweihnachtsfeiern nutzten die Gäste, um bestimmte Themen anzusprechen. Bei den Angeboten sei allerdings nicht das „Bedürfnis“ nach einem Beirat erkennbar gewesen, sagte Gerwing in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration.

Hinzu komme, dass es seit Jahren nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber gibt. Sobald sich welche melden, könne der Beirat mit mindestens fünf Mitgliedern wieder gewählt werden. Wer Interesse an dem Ehrenamt hat, wendet sich an Susanne Giese im Seniorenbüro im Rathaus, Telefon (0511) 4103286, E-Mail: seniorenbuero@stadthemmingen.de.

Seniorenbeirat hat sich 2017 aufgelöst

Der Seniorenbeirat der Stadt hat sich im August 2017 mangels Mitglieder aufgelöst. Mehr als zehn Jahre hatte das Gremium die Belange dieser Altersgruppe vertreten. Seit Dezember 2016 musste der Beirat allerdings Einschnitte hinnehmen. Der Rat änderte eine Satzung dahingehend, dass der Beirat im Rat kein Rederecht mehr hat, sondern nur noch in den Fachausschüssen und dann auch nur zu Seniorenthemen. Im Oktober 2017 hatte der Rat entschieden, die Beiratswahl solange auszusetzen, bis sich genügend Bewerber finden. Zudem sollte die Verwaltung ein Konzept entwickeln, wie die Belange der Senioren in dieser Zeit Gehör finden.

Die Verwaltung nutzte daraufhin ohnehin geplante Seniorenveranstaltungen für die Sprechstunden. Die erste mit dem damaligen Bürgermeister Claus Schacht war im März 2018 beim DRK-Nachmittag im Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld.

Von Andreas Zimmer