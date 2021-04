Ohlendorf/Arnum

Die Wertstoffhöfe und Deponien der Abfallwirtschaft Aha bleiben am Sonnabend, 1. Mai, geschlossen. Ebenfalls zu bleiben anlässlich des Maifeiertags die landwirtschaftliche Grüngutannahmestelle in Ohlendorf und die Grünabfallannahme Hoher Holzweg 15a in Arnum.

Bürgerinnen und Bürgern können ihre Abfälle – der 1. Mai ausgenommen – an folgenden Tagen entsorgen:

Landwirtschaftliche Grüngutannahmestelle Ohlendorf, Bruchweg (neben der Siloanlage): Sonnabend von 9 bis 12 Uhr und Mittwoch von 16 bis 18 Uhr.

Wertstoffhof Ronnenberg, Empelder Straße (hinter den Kleingärten): Dienstag von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9 bis 16 Uhr und Sonnabend von 9 bis 14 Uhr.

Wertstoffhof Pattensen, Ludwig-Erhard-Straße 22:Dienstag von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9 bis 16 Uhr und Sonnabend von 9 bis 14 Uhr.

Von Sarah Istrefaj