An der KGS in Hemmingen-Westerfeld wird es keine Videoüberwachung geben. „Das Thema hat sich erledigt“, sagte Walburga Gerwing, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung. Dafür nannte sie datenschutzrechtliche Gründe. Eine Kamera sei zum Beispiel beim Hinweis auf Einbrüche möglich, nicht aber im Hinblick auf die bisherigen Schäden durch Vandalismus auf dem Schulgelände.

Bereits im November 2019 war Vandalismus Thema im Fachausschuss. Gerwing hatte schon damals erklärt, dass die Stadt statt Verbote mehr auf Kontrolle setzen wolle. Die Polizei sei gebeten worden, dort mehr Streife zu fahren. Im Übrigen sei der Campus kein Einzelfall. „Wir haben das Problem auch über Monate an der Grundschule Arnum gehabt, und wir haben es auch auf Spielplätzen“, sagte Gerwing.

Ein Einwohner hatte sich nun in der Fragestunde der jüngsten Ratssitzung erkundigt, ob die Stadt Überwachungskameras installieren könnte, um vielerorts Vandalismus vorzubeugen. Bürgermeister Claus Schacht entgegnete, Videoaufzeichnungen seien ein „heißes Thema“. Die Stadt sei mit dem Datenschutzbeauftragten der Region Hannover im steten Gespräch.

Weil Vandalismus und Müll zum Problem auf dem Schulgelände der KGS werden, hatte der Stadtelternrat bereits im vergangenen Jahr eine Kameraüberwachung vorgeschlagen. An vielen Wochenenden feiere ein „kleiner Kreis“ auf dem Gelände Partys mit lauter Musik und räume die Hinterlassenschaften nicht weg. Zu den jüngsten Beispielen von Vandalismus gehören die beschädigten Glaswände an der Bushaltestelle der KGS.

