Die Stadt zeigt sich bei der Frage einer möglichen Elterntaxispur am geplanten Neubau der KGS in Hemmingen-Westerfeld ablehnend. Eine solche werde es keinesfalls geben, sagte Bürgermeister Claus Schacht jetzt gegenüber dieser Zeitung, wohl aber eine „neue Ein- und Ausfahrtsituation“. Bei den Entwürfen, die in der öffentlichen Sitzung eines Fachausschusses gezeigt wurden, habe es sich lediglich um Ideenskizzen gehandelt, betonte Schacht. Auf einer stand in der Tat der Begriff „Elterntaxi“, und die Fahrspur für bis zu sieben Fahrzeuge war überdacht.

Fahrspur wird nicht überdacht

Schacht sagte nun dazu, es sei zwar eine Fahrspur geplant, allerdings nicht überdacht, sondern für etwa fünf Fahrzeuge zum kurzen Halten mit Abstand zum geplanten KGS-Neubau am Campus. Außerdem sei sie nicht nur für Eltern von KGS-Schülern, sondern auch für Besucher der Musikschule, des Jugend-Kultur-Hauses, des Büntebades und des Sportzentrums vorgesehen. Diese Einrichtungen befinden sich alle in der Nähe der Schule.

Wollen die Fahrer schließlich weiter, sollen sie künftig die neue Ausfahrt direkt am Büntebad-Gebäude ansteuern und dann zurück auf die Straße Hohe Bünte fahren. Der heutige Parkplatz, der schon bessere Zeiten gesehen hat, ist eine Einbahnstraße.

Die Einschätzungen hinsichtlich der Verkehrssituation an der Hohen Bünte sind offenbar unterschiedlich. Landschaftsarchitektin Christine Früh hatte in der Ausschusssitzung geschildert: „Zurzeit fahren die Elterntaxis kreuz und quer.“ Schacht wies jetzt darauf hin, dass viele Eltern die Schüler an der vor einigen Jahren neu gebauten Buswendeschleife an der KGS absetzen.

CDU zu Elterntaxispur : „Eine Schnapsidee“

Die CDU hat mit ihrer Kritik an der Elterntaxispur noch einmal nachgelegt. Jan Dingeldey ( CDU) hatte das Vorhaben bereits im Ausschuss bemängelt. CDU-Fraktionschef Ulff Konze sagte jetzt dazu: „Die überbaute Spur ist eine Schnapsidee.“ Schülern an einer weiterführenden Schule sei es zuzumuten, in der Nähe aus einem Wagen abgesetzt zu werden oder Bus oder Rad zu nehmen. Eine nicht überdachte Kurzzeithaltespur sei nur dann gerechtfertigt, wenn die Verkehrsströme diese erforderlich machten. Der Fraktionschef verweist auf die von der SPD/CDU-Koalition beantragten 5000 Euro, die im laufenden Haushalt der Stadt vorgesehen sind und vor allem ein Ziel haben: Elterntaxis zu vermeiden.

Kiss-and-go-Platz an Grundschule Arnum geplant

Laut Verwaltung sollen für das Geld nahe der Grundschule Hemmingen-Westerfeld Haltepunkte ausgewiesen werden, an denen sich die Kinder sammeln und dann gemeinsam zur Schule gehen. Für die Grundschüler in Arnum wird der Parkplatz an der Sporthalle am Hundepfuhlsweg zu einem sogenannten Kiss-and-go-Platz hergerichtet. Nach der Eröffnung des Kindergartens am Klapperweg im Dezember 2019 ist dieser zum Nadelöhr geworden. Denn zusätzlich zu den Elterntaxis an der Grundschule am Klapperweg holen Eltern ihren Nachwuchs auch von der Kita mit dem Auto ab. Einige Arbeiten wie ein rot markierten Gehweg an der Südseite des Klapperweges sind bereits abgeschlossen.

Für den Kiss-and-go-Platz – es ist der erste im Hemminger Stadtgebiet – mussten bisher noch die Arbeiten am Neubau des Edeka-Markts abgewartet werden. Der Markt wird nun nächste Woche eröffnet. Der Kiss-and-go-Platz ist nicht mit der geplanten Kiss-and-ride-Anlage in Hemmingen-Westerfeld zu verwechseln – laut Infrastrukturgesellschaft Region Hannover ein Novum in der Landeshauptstadt und im Umland. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Fläche für Kurzzeitparker an der geplanten Stadtbahnendhaltestelle. Autofahrer sollen dort kurz halten können, um einen oder mehrere Beifahrer ein- oder aussteigen zu lassen.

