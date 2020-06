Devese/Hemmingen-Westerfeld

Die Feuerwehr hat am Sonntag ein Baby aus einem Auto in Devese befreit. Dem Vernehmen nach stand der Wagen mit dem Säugling schätzungsweise etwa 20 bis 25 Minuten in der prallen Sonne.

Die Mutter habe den Notruf gewählt, weil ihr Kind in dem Fahrzeug eingesperrt gewesen sei, teilte die Stadtfeuerwehr mit. Die Ehrenamtlichen seien gegen 15.40 Uhr zur Straße Rehmenbreiten geeilt, erläuterte der stellvertretende Sprecher Sebastian Hillert. „Die Feuerwehr befreite den Säugling, indem eine Scheibe mit einem Federkörner entfernt und anschließend die Tür geöffnet wurde.“ Ein Federkörner ist ein Werkzeug zur kontrollierten Zerstörung von Glasscheiben. „Der Säugling wurde dann dem Rettungsdienst übergeben.“

Säugling im Auto eingeschlossen

Nach Polizeiangaben wurde das Kind in eine Klinik gebracht. Augenscheinlich habe es aber die Phase, in der es eingesperrt war, den Umständen entsprechend gut überstanden. Es sei unbeabsichtigt eingeschlossen gewesen. Der Schlüssel habe sich im Auto befunden, als die Tür zuschlug.

Am Sonntag herrschten hochsommerliche Temperaturen, entsprechend schnell kann sich ein Fahrzeug im Innern aufheizen. Genaue Angaben zur Dauer, zum Fahrzeugtyp, zum Alter und Geschlecht des Kindes und zum Wohnort der Mutter konnte die Polizei nicht machen. Die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld war Hillert zufolge mit 13 Mitgliedern und drei Fahrzeugen etwa 30 Minuten lang im Einsatz.

Kind im Auto eingesperrt

Der letzte bekannt gewordene Fall, bei dem die Feuerwehr in Hemmingen einen Säugling befreit hat, ereignete sich im August 2019. Das damals sechs Wochen alte Kind war in der Mittagshitze etwa eine halbe Stunde in einem Auto eingeschlossen. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr fiel der Mutter aus Wennigsen auf dem Lidl-Parkplatz an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld die Autotür zu, die damit verriegelt war. Der Schlüssel befand sich im Wagen, ebenso der Junge in einem Autositz.

Die Polizei wurde alarmiert, konnte aber das Auto nicht öffnen. So wurde die Feuerwehr gerufen. Wegen der hochsommerlichen Temperaturen und der direkten Sonneneinstrahlung schlugen die Feuerwehrleute eine Seitenscheibe ein, um das Auto zu öffnen und den Jungen aus dem überhitzten Fahrzeug herauszuholen. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben und vorsichtshalber ins Kinderkrankenhaus gebracht. Laut ADAC können in einem Auto im Sommer Temperaturen von mehr als 60 Grad herrschen.

Von Andreas Zimmer