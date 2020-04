Das Projekt Minecraft hat erst begonnen, aber eines zeichnet sich bereits ab: Das virtuelle Hemmingen ist noch grüner als das echte. So haben zum Beispiel die Häuser am Rathausplatz Rasendächer. Die Kinder und Jugendliche, die sich als digitale Baumeister verwirklichen, bringen aber auch eigene Ideen ein.

So schön und vor allem so grün sieht der Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld bei Minecraft aus. Im Hintergrund ist die Trinitatiskirche zu sehen. Quelle: Stephan Hartung