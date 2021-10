Hemmingen-Westerfeld

„Das geht hier so, aber draußen hätten wir mehr Spaß gehabt“, beurteilte die zehnjährige Feli den Ablauf ihrer Ferienpassaktion am Donnerstag und knetete ihren Baguetteteig weiter. Eigentlich wollte die junge Harkenbleckerin zusammen mit vier anderen Ferienpasskindern auf dem Bauspielplatz der Stadt Hemmingen im Freien eine Suppenküche am offenen Lagerfeuer erleben. Doch das über Norddeutschland ziehende Sturmtief „Ignatz“ hat auch im Stadtgebiet dafür gesorgt, dass Ferienpassaktionen aus Sicherheitsgründen in Gebäude verlegt werden mussten.

Aus dem geplanten Lagerfeuer wird ein Elektroherd

Und so wurde für die Wettbergenerin Sophia, Merle aus Arnum, Conrad aus Hiddestorf, Theo aus Westerfeld und Feli aus dem Suppen-Lagerfeuer unter Bäumen am Strandbadsee ein Elektroherd mit Induktionskochfeldern im Jugend-Kultur-Haus. Das hinderte die Zehnjährigen jedoch nicht daran, dort unter Anleitung von Kyra Malin Ilten eine Kartoffel-Gemüse-Suppe mit selbst gebackenem Baguette vor- und zuzubereiten. Sie hatten sichtlich Vergnügen beim Kneten des Fertigteigs, der anschließend in den Ofen geschoben wurde.

Viele Köche lassen unter Anleitung der Ferienpassbetreuerin Kyra Malin Ilten (Vierte von links) die Suppe zum Genuss werden: Sophia (von links), Conrad, Merle, Feli und Theo. Quelle: Torsten Lippelt

„Eigentlich hätten sechs Kinder heute teilnehmen können, aber eins musste kurzfristig absagen“, sagt die seit dem 1. Oktober für den Praxisteil ihres Dualen Studiums bei der Stadt und Jugendpflege Hemmingen tätige Ilten. Und auch wenn der besondere Reiz des Suppenküchen-Lagerfeuers auf dem Bauspielplatz nun fehlte – gut geschmeckt hat das gegen Mittag gemeinsam verzehrte Essen dann doch allen.

Für diese Aktionen gibt es noch freie Plätze

Für drei Aktionen in der nächsten Woche gibt es noch freie Plätze: Kinder ab neun Jahren können mit ihrem eigenen Smartphone unter Anleitung einen Halloween-Gruselfilm drehen. Die Aktion ist am Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. Oktober, jeweils von 10 bis 13 Uhr in den Kinder- und Jugendräumen Arnum. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Freie Plätze gibt es auch für die Geocachingtour durch die Leinemasch am Mittwoch, 27. Oktober, von 11 bis 15.30 Uhr. Teilnehmen können Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren für eine Gebühr von 5 Euro. Noch ein Platz ist in der BMX-Fahrschule in der Gleis-D-Skatehalle in Hannover frei. Die Aktion ist am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. Oktober, jeweils von 10 bis 13.30 Uhr für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren. Die Teilnahme kostet 50 Euro.

Von Torsten Lippelt